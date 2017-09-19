Орлов проведет лекцию на «Крестовском» перед матчем «Динамо СПб» - «Зенит»

Экс-футболисты «Зенита» и «Динамо СПб» Геннадий Орлов и Алексей Стрепетов выступят с лекцией в фойе сектора «А» на третьем уровне стадиона «Санкт-Петербург» перед матчем Кубка России. Лекция начнется в 18:45.

На первой встрече болельщики узнают об истории петербургского и ленинградского футбола, о том, как зарождалось противостояние команд и о том, что значит его возвращение для города. Вход для обладателей билетов на дерби свободный.

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