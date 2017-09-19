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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Орлов проведет лекцию на «Крестовском» перед матчем «Динамо СПб» - «Зенит»

сегодня, 13:23
ДинамоДинамо-:-ЗенитЗенитЗавтра в 20:00 Не начался

Экс-футболисты «Зенита» и «Динамо СПб» Геннадий Орлов и Алексей Стрепетов выступят с лекцией в фойе сектора «А» на третьем уровне стадиона «Санкт-Петербург» перед матчем Кубка России. Лекция начнется в 18:45.

На первой встрече болельщики узнают об истории петербургского и ленинградского футбола, о том, как зарождалось противостояние команд и о том, что значит его возвращение для города. Вход для обладателей билетов на дерби свободный.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 14:41
Молодец, Геннадий Сергеевич! Хорошо, что в таком возрасте он не сидит на месте сложа руки и всегда чем-то занят)
ПерекатиПоле ответил морозз
сегодня в 14:38
морозз:
Болельщики это не показатель, они иногда и между собой бьются! А здесь нормальный такой план вывода в Вышку ещё двух Питерских команд ( на сам понимаешь какие деньги ) и получение гандикапа в 12 очков, вот где собака по рыта!
То есть времена, когда в РПЛ одновременно играли: спартак, коники, Локо, динамо, Сатурн, педо, Химки, фк Москва - это было норм и честная конкуренция. А когда от лен. области один клуб вышел и не плохо выступает и один из старейших клубов страны в вышку стучится, это 12 очков и преференции Зениту?
Суеверный
сегодня в 14:31
Две питерские команды. Обе дОроги Геннадию Сергеевичу. Сложный выбор. Профессионалу по плечу только.С лекцией ознакомился бы с удовольствием. Вопрос номер один - доступность, второй - найти время. Постараюсь с ними справиться.
Roger Young ответил Sem25
сегодня в 14:31
Sem25:
Динамо СПБ - проект Ротерберга. Зенит тут точно не при чем. Не знаю, какой интерес в этом у Ротенберга, но он точно не будет на свои деньги делать что-то для спорта в в России. Либо активы Динамо в СПБ есть, которые он хочет забрать, либо из бюджета деньги на Динамо получает.
честно мне тоже непонятна его логика. Не получилось с москвичами, решил попробовать с питерскими?
Аргeнтинeц ответил Казанский
сегодня в 14:30
Казанский:
На первой встрече болельщики узнают об истории петербургского и ленинградского футбола ------------------------- И о том,что первую надпись на заборе "Зенит-чемпион" написал Орлов,а Игонин её уже потом размножил по всему Ленинграду))
На первой встрече болельщики узнают о надписях на заборе
Казанский
сегодня в 14:15
Sem25 ответил Roger Young
сегодня в 14:13
Roger Young:
Привет, не думаю, что Динамо проект Зенита. Но ход твоих мыслей верный. Без поддержки сверху второй клуб не удалось бы пропихнуть так высоко. А значит, кто-то обзавелся поддержкой питерского клана в политике. Раньше Динамо гнобили, потому что их гендир дорогу Вальке Матвиенко перешел. А теперь времена изменились.
Динамо СПБ - проект Ротерберга. Зенит тут точно не при чем. Не знаю, какой интерес в этом у Ротенберга, но он точно не будет на свои деньги делать что-то для спорта в в России.
Либо активы Динамо в СПБ есть, которые он хочет забрать, либо из бюджета деньги на Динамо получает.
spartak never die
сегодня в 14:12
Логопедическая лекция ;)
Алвевейрельд...,Алтенвердел...Тьфу...
Казанский
сегодня в 14:09
На первой встрече болельщики узнают об истории петербургского и ленинградского футбола
-------------------------
И о том,что первую надпись на заборе "Зенит-чемпион" написал Орлов,а Игонин её уже потом размножил по всему Ленинграду))
drug01
сегодня в 13:56
Нужное дело,историю надо знать!!!!
Roger Young ответил морозз
сегодня в 13:50
морозз:
Болельщики это не показатель, они иногда и между собой бьются! А здесь нормальный такой план вывода в Вышку ещё двух Питерских команд ( на сам понимаешь какие деньги ) и получение гандикапа в 12 очков, вот где собака по рыта!
Привет, не думаю, что Динамо проект Зенита.

Но ход твоих мыслей верный. Без поддержки сверху второй клуб не удалось бы пропихнуть так высоко. А значит, кто-то обзавелся поддержкой питерского клана в политике.

Раньше Динамо гнобили, потому что их гендир дорогу Вальке Матвиенко перешел. А теперь времена изменились.
Юргорден -Оленевод ответил LOpp
сегодня в 13:48
LOpp:
бакланы тоже подлетят послушать.
Бакланы стаей в Краснодар полетели , типа Марибор и Тосно не по силам , вдруг у Кубани выиграют!
Roman824
сегодня в 13:47
Дяде Гене, если что и читать, то только на тему "Как не косячить в репортажах так, как я". Ну и о вреде пьянства.
LOpp
сегодня в 13:45
бакланы тоже подлетят послушать.
Zimka ответил морозз
сегодня в 13:45
морозз:
Болельщики это не показатель, они иногда и между собой бьются! А здесь нормальный такой план вывода в Вышку ещё двух Питерских команд ( на сам понимаешь какие деньги ) и получение гандикапа в 12 очков, вот где собака по рыта!
Сомневаюсь что Динамо выйдет в вышку, поглядим может ты и прав окажешься.
морозз ответил Zimka
сегодня в 13:43
Zimka:
"Один город - одна команда" и все дела не способствуют дружбе, тут воспитанников школы Динамо периодически бьют за символику, а ты говоришь фарм клуб, легче Оренбург вернуть.
Болельщики это не показатель, они иногда и между собой бьются! А здесь нормальный такой план вывода в Вышку ещё двух Питерских команд ( на сам понимаешь какие деньги ) и получение гандикапа в 12 очков, вот где собака по рыта!
Аргeнтинeц
сегодня в 13:43
    Полевой Командир
    сегодня в 13:42
    только не наливайте ему перед лекцией....
    Zimka ответил морозз
    сегодня в 13:40
    морозз:
    Не смеши, раньше бы поверил а сегодня нет...на какие деньги Динамо тащат в Вышку?
    "Один город - одна команда" и все дела не способствуют дружбе, тут воспитанников школы Динамо периодически бьют за символику, а ты говоришь фарм клуб, легче Оренбург вернуть.
    Трезвый повар
    сегодня в 13:37
    Орлов,Уткин и Гусев проведут лекцию на тему: "Сокращение популяции пернатых на телевидении"
    морозз ответил Zimka
    сегодня в 13:36
    Zimka:
    Динамо Спб будет рубиться с Зенитом ещё сильнее чем московское.
    Не смеши, раньше бы поверил а сегодня нет...на какие деньги Динамо тащат в Вышку?
    Zimka ответил морозз
    сегодня в 13:35
    морозз:
    Лекция о очередном фарм клубе Зенита, который за уши тащит в Вышку Газпром! 12 бонусных очков Зениту не помешает!
    Динамо Спб будет рубиться с Зенитом ещё сильнее чем московское.
    морозз
    сегодня в 13:32
    Лекция о очередном фарм клубе Зенита, который за уши тащит в Вышку Газпром! 12 бонусных очков Зениту не помешает!
    Марк Аврелий
    сегодня в 13:29
    Да уж, нашли профессора.
    Казанский
    сегодня в 13:27
    Лекция Геннадия Орлова называется "Дикция и правильное произношение фамилий игроков"
    КЭТиК
    сегодня в 13:27
    Зрители пойдут на игру сонные.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 13:23
    ЖАЛЬ НА ЯЗЫКЕ НЕТ КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК
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