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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился первый тайм Авангард Кур 0:0 ЦСКА
17:00 Закончился первый тайм Тюмень 0:2 Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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14:45
FIFPro назвала 55 претендентов на попадание в команду года51
13:56
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17:39
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17:26
«Спартак» оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»7
17:18
В Тбилиси состоится благотворительный матч с участием звезд мирового футбола4
16:59
«Тамбов» на последних минутах забил победный гол тульскому «Арсеналу»2
16:23
Шатов: «Я достаточно неплох в Counter-Strike»28
16:15
Морьентес: «Игрой в ПСЖ Мбаппе может доказать, что способен выступать в „Реале“»13
16:07
Элбер: «ПСЖ уничтожил трансферный рынок своими покупками»18
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«Рубин» выбил «Оренбург» из Кубка России

сегодня, 16:56
ОренбургОренбург0 : 2РубинРубинМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка России «Рубин» переиграл «Оренбург».

Оренбург, стадион «Газовик».

«Оренбург» - «Рубин» - 0:2 (0:1)
Голы: Сорокин 29, Лестьенн 90+4.

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев, Удалый, Воробьев, Благо, Попович, Дюриш (Делькин 74).
Главный тренер: Владимир Федотов.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сигурдссон, Кузьмин (Бауэр 54), Сонг, Оздоев, Лестьенн, Жемалетдинов (Рочина 76), Азмун (Канунников 66).
Главный тренер: Курбан Бердыев.

Судья: Алексей Матюнин.

В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».

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Все комментарии
mat73
сегодня в 17:44
Ни сколько в этом не сомневался! И даже именно такой счет видел
Пепс ответил Paris Saint Germain
сегодня в 17:30
Paris Saint Germain:
за красивый и качественный футбол
Я тож. А кто в кубке показывает красивый и качественный футбол? На этом этапе работает принцип - прошли и молодцы.
Don trambon
сегодня в 17:28
А где главный болельщик рубина?
Санчо Панса
сегодня в 17:22
В итоге класс казанского клуба сказался! Полуосновной состав Рубина выиграл абсолютно по делу у Оренбурга, стоит признать. Хотя, горожане пытались отыграться) Но не в этот раз. Казань с заслуженной победой!
zyxel410
сегодня в 17:21
Рубин с победой. Хоть кто-то выиграл из рфпл.
rubinovyi2
сегодня в 17:21
Поздравления Рубину!
Максимка молодец!
Кузе опять досталось.
Реализация моментов..,лучше промолчать.
ildar_3871
сегодня в 17:20
Азмун мешает Рубину , мы играем 10 футболистов против 11 !
compka
сегодня в 17:17
Молодцы!
Аргeнтинeц
сегодня в 17:13
Один фарм-клуб Зенита слетел. С другим фармом играют завтра. Остаются еще Тосно и Уфа. До финала не хватит
Paris Saint Germain ответил Пепс
сегодня в 17:09
Пепс:
Оооо крутой Париж за бабки арабов... Ну не смотри еееее
за красивый и качественный футбол
Igo0rek
сегодня в 17:08
Рубину нужен трофей. И кубок России, с учетом того, что ЦСКА, Зенит и Спартак, а может и Локомотив будут сливать этот турнир. Казанцам есть смысл рвать пятую точку за этот кубок.
jest
сегодня в 17:06
Игра, конечно, отстойная. Моменты были, напряжения и борьбы хватало. Но эти потери мяча, выбивание абы куда. Ощущение, что смотрел матч на первенство района.
Пепс
сегодня в 17:06
Рубиновые с победой !!!!! На классе. Спокойно
Пепс ответил Paris Saint Germain
сегодня в 17:04
Paris Saint Germain:
как можно смотреть это авно
Оооо крутой Париж за бабки арабов... Ну не смотри еееее
castromen
сегодня в 17:04
Лестьен вознагражден за сегодняшнюю игру,молорик. Игра смотрелась,но валидольная. Пока поставленной игры нет,хотя игра в одно касание уже нравится. Желтую надо было давать Кафанову,а не Джанаеву(((
AzzY
сегодня в 17:03
Надеюсь, в этом розыгрыше казанцы не будут филонить и выставлять дублеров.
По качеству игры и подбору игроков достойны играть в финале.
PATRIOT1965
сегодня в 17:00
Молодцы казанцы,честно провели матч.
Paris Saint Germain
сегодня в 16:59
как можно смотреть это авно
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:59
На классе).
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