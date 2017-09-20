«Рубин» выбил «Оренбург» из Кубка России

В матче 1/16 финала Кубка России «Рубин» переиграл «Оренбург».
Оренбург, стадион «Газовик».
«Оренбург» - «Рубин» - 0:2 (0:1)
Голы: Сорокин 29, Лестьенн 90+4.
«Оренбург»: Фролов, Бегич, Малых, Андреев, Ойеволе, Васиев, Удалый, Воробьев, Благо, Попович, Дюриш (Делькин 74).
Главный тренер: Владимир Федотов.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сигурдссон, Кузьмин (Бауэр 54), Сонг, Оздоев, Лестьенн, Жемалетдинов (Рочина 76), Азмун (Канунников 66).
Главный тренер: Курбан Бердыев.
Судья: Алексей Матюнин.
В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».
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Максимка молодец!
Кузе опять досталось.
Реализация моментов..,лучше промолчать.
Максимка молодец!
Кузе опять досталось.
Реализация моментов..,лучше промолчать.
По качеству игры и подбору игроков достойны играть в финале.
По качеству игры и подбору игроков достойны играть в финале.