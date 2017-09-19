«Тамбов» на последних минутах забил победный гол тульскому «Арсеналу»

«Тамбов» на последних минутах игры сумел забить нужный гол для прохода в 1/8 финала Кубка России тульскому «Арсеналу».
Тамбов, стадион «Спартак»
«Тамбов» - «Арсенал» Т - 1:0 (0:0)
Гол: Скворцов 90.
«Тамбов»: Смирнов, Гультяев, Овсиенко, Шляков, Быстров, Дутов, Мурнин (Трусевич 75), Шевчук, Кухарчук (Рыжков 81), Кашчелан, Скворцов.
Главный тренер: Андрей Талалаев.
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Денисов (Джорджевич 84), Беляев, Сунзу, Горбатенко (Бурчану 72), Ткачев, Александров, Чаушич, Расич, Кангва (Шевченко 60).
Главный тренер: Миодраг Божович.
Предупреждения: Овсиенко 44, Хагуш 79, Денисов 81.
Судья: Николай Волошин.
В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».
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