«Луч-Энергия» прошел «Анжи», став первым участником 1/8 финала Кубка России

«Луч-Энергия» вышел в следующий этап Кубка России, у себя дома переиграв «Анжи».
Владивосток, стадион «Динамо».
«Луч-Энергия» - «Анжи» - 2:0 (1:0)
Голы: Гордиенко 20, Маляка 68.
«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Стешин, Соблиров, Марущак, Маляка, Носов (Гелоян 64), Килин, Фомин (Пономаренко 75), Гордиенко, Бажев (Мязин 57).
Главный тренер: Жолт Хорняк.
«Анжи»: Шлеев, Эльмурзаев, Халимбеков, Белов, Газимагомедов, Липартия, Паном, Магомедов, Хадарцев (Агабалаев 79), Джамалутдинов (Рамазанов 67), Дибиргаджиев (Мусалов 77).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
Предупреждения: Дибиргаджиев 30, Эльмурзаев 59.
Судья: Антон Анопа.
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Молодежка, Ильнурыч ! Есть пару норм. человек,
но судя что не взял ни одного из основы, сейчас
не до кубков , думаю в зимнее трансферное
все решится нормально, как обычно бывало...
Молодежка, Ильнурыч ! Есть пару норм. человек,
но судя что не взял ни одного из основы, сейчас
не до кубков , думаю в зимнее трансферное
все решится нормально, как обычно бывало...