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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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«Луч-Энергия» прошел «Анжи», став первым участником 1/8 финала Кубка России

сегодня, 13:56
Луч-ЭнергияЛуч-Энергия2 : 0АнжиАнжиМатч завершен

«Луч-Энергия» вышел в следующий этап Кубка России, у себя дома переиграв «Анжи».

Владивосток, стадион «Динамо».

«Луч-Энергия» - «Анжи» - 2:0 (1:0)
Голы: Гордиенко 20, Маляка 68.

«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Стешин, Соблиров, Марущак, Маляка, Носов (Гелоян 64), Килин, Фомин (Пономаренко 75), Гордиенко, Бажев (Мязин 57).
Главный тренер: Жолт Хорняк.

«Анжи»: Шлеев, Эльмурзаев, Халимбеков, Белов, Газимагомедов, Липартия, Паном, Магомедов, Хадарцев (Агабалаев 79), Джамалутдинов (Рамазанов 67), Дибиргаджиев (Мусалов 77).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Дибиргаджиев 30, Эльмурзаев 59.

Судья: Антон Анопа.

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Все комментарии
Байкал-38 ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 14:40
Port-Petrovsk007:
Меня не надо слушать,на ветках Анжи не гадь, а то что ты тролль, еще к тому же трусливый, это давно уже ясно, и сколько тебе уже об этом написали помимо меня болельщиков разных команд....
Если это ветка только анжи то заблокируй тогда вход на неё! А если нет то и не советуй попусту!
Port-Petrovsk007 ответил Санчо Панса
сегодня в 14:40
Санчо Панса:
Неожиданно, прямо скажем! Как же так, Анжи? Рановато вы сошли с дистанции Кубка России....Владивостокский коллектив переживает не лучшие времена и проиграть ему весьма зазорно!
Саня,здорово ! Да не до кубков нашим сейчас,
рассчитываю на зимнее окно, что там в чувство
команду приведут,потому что пока это ни в какие рамки....
Дмитрий Аександров ответил Байкал-38
сегодня в 14:39
Байкал-38:
И почему ты решил, что эта ветка именно Анжи, а не всех посетителей сайта?!
Вы заткнулись бы обе.
Байкал-38 ответил Owl Fake
сегодня в 14:39
Owl Fake:
Соккер, что за реклама появилась? На всю страницу.
У меня нет рекламы я блокировку поставил!
Port-Petrovsk007 ответил Байкал-38
сегодня в 14:39
Байкал-38:
Где и на каких ветках бывать это моё личное дело! Ты сам ко мне первым лезешь. А моё мнение это мое мнение! Тут нет ограничение куда заходить а куда нет! У тебя же есть свой блог вот там и делай ограничение! И вообще зачем ты мне говоришь это всё? всё равно я тебя никогда слушать не буду, ну а так хоть мне когда делать нечего занятие находишь! Меня это веселит! Что именно объяснять не буду!
Меня не надо слушать,на ветках Анжи не гадь,
а то что ты тролль, еще к тому же трусливый,
это давно уже ясно, и сколько тебе уже об этом
написали помимо меня болельщиков разных команд....
Байкал-38
сегодня в 14:38
И почему ты решил, что эта ветка именно Анжи, а не всех посетителей сайта?!
Санчо Панса
сегодня в 14:38
Неожиданно, прямо скажем! Как же так, Анжи? Рановато вы сошли с дистанции Кубка России....Владивостокский коллектив переживает не лучшие времена и проиграть ему весьма зазорно!
cska.78 ответил Owl Fake
сегодня в 14:37
Owl Fake:
Соккер, что за реклама появилась? На всю страницу.

Такая что ли?
Байкал-38 ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 14:36
Port-Petrovsk007:
Тебе не раз написано, не гадь на ветках Анжи априори, не имея к команде никакого отношения.и будет все норм. Кому ты нужен,оскорблять тебя ? Займись делом полезным, следи за своей командой в первую очередь,чтобы потом не писать про какие-то воздушные оскорбления. Ты мужиком был бы нормальным,не писал бы с победой Луча в ответе мне, это только тролль и трусливый человек могут делать, насчет акков успокойся уже,твой Байкал Иркутск ,второй акк, давно уже здесь известно,так что не тебе об акках что-то еще возмущаться, веди себя пристойно, не лезь на ветки Анжи с негативом,вопросов нема.
Где и на каких ветках бывать это моё личное дело! Ты сам ко мне первым лезешь. А моё мнение это мое мнение! Тут нет ограничение куда заходить а куда нет! У тебя же есть свой блог вот там и делай ограничение! И вообще зачем ты мне говоришь это всё? всё равно я тебя никогда слушать не буду, ну а так хоть мне когда делать нечего занятие находишь! Меня это веселит! Что именно объяснять не буду!
Owl Fake
сегодня в 14:33
Соккер, что за реклама появилась? На всю страницу.
Port-Petrovsk007 ответил Остапчук 67
сегодня в 14:32
Остапчук 67:
Ты общайся дальше с Байкалом и прочими Локомотивами, а меня не беспокойте.
Я и не собирался. Только непонятно,
у вас что кайф,зайти на ветку обезглавленной
ныне команды.и написать в ее адрес негатив....
Port-Petrovsk007 ответил Байкал-38
сегодня в 14:30
Байкал-38:
А оскорблять это нормально? А потом прикинутся другим и пытаться что то доказать? И ещё доказывал, что это не ты! Port-Petrovsk007 Сегодня 17:51 ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть) Какой второй акк ? Ты о чем ? Я тебе речь не о сегодняшнем веду, а в общем, что не раз видел тебя на ветках нашего Анжи, где ты искришь сарказмом в отношении команды, тебя то почему не банят за флуд и грязь ? Странно.... На себя посмотри сначала, а потом других обвиняй!
Тебе не раз написано, не гадь на ветках Анжи априори,
не имея к команде никакого отношения.и будет все норм.
Кому ты нужен,оскорблять тебя ? Займись делом полезным,
следи за своей командой в первую очередь,чтобы потом
не писать про какие-то воздушные оскорбления.
Ты мужиком был бы нормальным,не писал бы
с победой Луча в ответе мне, это только тролль
и трусливый человек могут делать, насчет акков
успокойся уже,твой Байкал Иркутск ,второй акк,
давно уже здесь известно,так что не тебе об акках
что-то еще возмущаться, веди себя пристойно,
не лезь на ветки Анжи с негативом,вопросов нема.
Остапчук 67 ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 14:30
Port-Petrovsk007:
Я не хуже тебя ее знаю ) А состав ты видел сегодня ? Нет. И потом,что значит любой ? Уфу обыграли, Амкар обыграли. Вот тебе и матчасть если что )
Ты общайся дальше с Байкалом и прочими Локомотивами, а меня не беспокойте.
Байкал-38 ответил SHMEL
сегодня в 14:29
SHMEL:
Анжи сейчас это проходной двор,обыгрывают их практически все,кому на лень.А вот кому-то "повезет" лететь играть на Дальний восток...
Повезёт тому у кого игра в чемпионате в Хабаре и игра на кубок во Владике сразу!
ДСА
сегодня в 14:28
В следующем сезоне будут в одной лиге соперники играть.
Дед Мазая
сегодня в 14:27
Не до Кубка сейчас и это понятно...
Port-Petrovsk007 ответил Остапчук 67
сегодня в 14:26
Остапчук 67:
Port-Petrovsk007 Учи матчасть.
Я не хуже тебя ее знаю ) А состав ты видел сегодня ?
Нет. И потом,что значит любой ? Уфу обыграли,
Амкар обыграли. Вот тебе и матчасть если что )
Байкал-38 ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 14:25
Port-Petrovsk007:
Ну так на ветке написать - это нормально, это все видят и это правила. А вот втихаря кнопки жать, чтобы удаления по жалобам, вот это позор.....
А оскорблять это нормально? А потом прикинутся другим и пытаться что то доказать?
И ещё доказывал, что это не ты!


Port-Petrovsk007
Сегодня 17:51
ответ пользователю Байкал-38 (раскрыть)
Какой второй акк ? Ты о чем ? Я тебе речь не о сегодняшнем веду,
а в общем, что не раз видел тебя на ветках нашего Анжи, где ты искришь
сарказмом в отношении команды, тебя то почему не банят за флуд и грязь ? Странно....
На себя посмотри сначала, а потом других обвиняй!
Остапчук 67
сегодня в 14:24
Port-Petrovsk007 Учи матчасть.
Адвокат 76
сегодня в 14:23
Луч-Энергию с победой!
SHMEL
сегодня в 14:23
Анжи сейчас это проходной двор,обыгрывают их практически все,кому на лень.А вот кому-то "повезет" лететь играть на Дальний восток...
Аден
сегодня в 14:21
Анжи не до жиру, т.е. кубка, им бы в чемпе как нибудь дела подправить. Так, что всё закономерно.
Port-Petrovsk007 ответил Байкал-38
сегодня в 14:20
Байкал-38:
А сам то забыл про себя? Port-Petrovsk007 Сегодня 18:21 В общем, все понятно с вами, гражданин Байкал. МОДЕРАТОРАМ !!! Байкал-38 Сегодня 13:07 ответ пользователю Port-Petrovsk007 (раскрыть) Кстати так как ты всегда назар пишет Имя собственное,насколько известно по правилам пишется с большой буквы,обратите внимание, если не затруднит, что имя написано с маленькой буквы. ___________________________________________________ Port-Petrovsk007 Сегодня 18:33 САТТЕЛИТ 3131 , вы вроде справедливый человек. Обратите внимание,что имя собственное не раз уже написано с маленькой буквы, или этот пункт правил теперь не считается правилами ? Все же в равных правах...
Ну так на ветке написать - это нормально, это все видят и это правила.

А вот втихаря кнопки жать, чтобы удаления по жалобам, вот это позор.....
Байкал-38 ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 14:18
Port-Petrovsk007:
Паша , успокой тролля, а то он чух-чух,как паровоз ) Еще и нажаловался ) Комментарий Назара удален по жалобе , какая романтика блин )
А сам то забыл про себя?


Port-Petrovsk007
Сегодня 18:21
В общем, все понятно с вами, гражданин Байкал.

МОДЕРАТОРАМ !!!



Байкал-38
Сегодня 13:07
ответ пользователю Port-Petrovsk007 (раскрыть)
Кстати так как ты всегда назар пишет

Имя собственное,насколько известно по правилам
пишется с большой буквы,обратите внимание,
если не затруднит, что имя написано с маленькой буквы.
___________________________________________________


Port-Petrovsk007
Сегодня 18:33
САТТЕЛИТ 3131 , вы вроде справедливый человек.

Обратите внимание,что имя собственное не раз уже
написано с маленькой буквы, или этот пункт правил
теперь не считается правилами ? Все же в равных правах...
Майкл59ru
сегодня в 14:16
В следующем году,в пердиве,Анжи поквитается с Лучом за это досадное поражение )
Port-Petrovsk007 ответил Остапчук 67
сегодня в 14:16
Остапчук 67:
Скажу по другому - любой.
А любой - это кто ? ) Поконкретней можно )
Остапчук 67 ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 14:16
Port-Petrovsk007:
А кто есть каждый ? ) Даже интересно )
Скажу по другому - любой.
Port-Petrovsk007 ответил Остапчук 67
сегодня в 14:14
Остапчук 67:
"Анжи" сейчас обыграет каждый.
А кто есть каждый ? ) Даже интересно )
kastites
сегодня в 14:14
Супер!!!
Молодцы
Шишанутый
сегодня в 14:14
Поздровляю Луч! А Анжи сейчас недо кубка. Анжи удачи в чемпеонате!
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