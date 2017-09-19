Дубль Палиенко вывел «Тосно» в 1/8 финала Кубка России

В рамках 1/16 финала Кубка России «Тосно» сумел обыграть «Тюмень» и прошел дальше.
Тюмень, стадион «Геолог»
«Тюмень» – «Тосно» – 1:2 (0:2)
Голы: Карпов 48 — Палиенко 34, Палиенко 38.
«Тюмень»: Обухов, Гузь, Маслов, Шакуро, Головня (Мурачев 65), Рябокобыленко, Лешонок, Павленко, Юсупов, Карпов, Чуканов (Богатырев 80).
Главный тренер: Владимир Маминов.
«Тосно»: Опарин, Буйволов, Абазов, Кутин, Сухарев, Трошечкин, Мирзов, Мухаметшин, Палиенко (Быстров 59), Мелкадзе, Марков.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
Предупреждения: Сухарев 26, Шакуро 31.
Судья: Сергей Иванов.
В другом поединке этапа «Томь» выбила из турнира «Краснодар».
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