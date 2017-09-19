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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 23’ Беневенто 0:1 Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Первый тайм доп. времени, 117’ Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 67’ Волгарь 0:2 Ростов
18:30 Закончился первый тайм Спартак-Нальчик 0:0 Динамо М
19:00 24’ Кубань 0:0 Спартак М
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14:52
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Матч за Суперкубок УЕФА-2019 состоится в Стамбуле2
19:05
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18:16
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Дубль Палиенко вывел «Тосно» в 1/8 финала Кубка России

сегодня, 18:53
ТюменьТюмень1 : 2ТосноТосноМатч завершен

В рамках 1/16 финала Кубка России «Тосно» сумел обыграть «Тюмень» и прошел дальше.

Тюмень, стадион «Геолог»

«Тюмень» – «Тосно» – 1:2 (0:2)
Голы: Карпов 48 — Палиенко 34, Палиенко 38.

«Тюмень»: Обухов, Гузь, Маслов, Шакуро, Головня (Мурачев 65), Рябокобыленко, Лешонок, Павленко, Юсупов, Карпов, Чуканов (Богатырев 80).
Главный тренер: Владимир Маминов.

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Абазов, Кутин, Сухарев, Трошечкин, Мирзов, Мухаметшин, Палиенко (Быстров 59), Мелкадзе, Марков.
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.

Предупреждения: Сухарев 26, Шакуро 31.

Судья: Сергей Иванов.

В другом поединке этапа «Томь» выбила из турнира «Краснодар».

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Все комментарии
Аргeнтинeц
сегодня в 19:13
Почему не дубль Заболотного через себя?
Александр Северный
сегодня в 19:11
Тосно будет ждать спартак в следующем круге, чтобы лишить его участия в еврокубках.
нечитайло
сегодня в 19:10
поздравляем
ДСА
сегодня в 19:03
Хоть кто-то подтвердил свой класс.
НЕ президент рфс
сегодня в 19:01
Тосно с победой ,
kolpino79
сегодня в 18:56
Тосно с победой!
Беренгар
сегодня в 18:54
Отлично
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