«Спартак» оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать «Спартак» на 170 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче 10-го тура РФПЛ с «Тосно». Об этом и других решениях КДК рассказал глава комиссии Артур Григорьянц:

«По матчу „Тосно“ — „Спартак“: болельщики хозяев скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Болельщики „Спартака“ также скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 70 тыс. рублей. За использование и бросание пиротехники болельщиками „Спартака“ мы оштрафовали клуб на 100 тыс. рублей.

По матчу „Арсенал“ — „Динамо“: болельщики „Динамо“ использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

По матчу „Зенит“ — „Уфа“: болельщики „Зенита“ использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 20 тыс. рублей».

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