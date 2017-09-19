Дортмундская «Боруссия» в гостях разгромила «Гамбург»

Дортмундская «Боруссия» в гостях одолела «Гамбург» в рамках 5-го тура Бундеслиги.
Гамбург, стадион «Фолькспаркштадион»
«Гамбург» – «Боруссия» – 0:3 (0:1)
Голы: Кагава 24, Обаменянг 63, Пулишич 79.
«Гамбург»: Матениа, Дикмайер, Маврай, Пападопулос, Сакаи (Дуглас 48), Юнг, Хан, Уолес, Салихович (Вальдшмидт 70), Холтби, Вуд.
Главный тренер: Маркус Гиздоп.
«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Сократис, Пищек, Топрак, Шахин, Кагава (Дахуд 66), Пулишич, Кастро, Ярмоленко (Филипп 67), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
Предупреждения: Сакаи 32.
Судья: Феликс Цвайнер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В параллельном поединке «Герта» справилась с «Байером».
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