«Герта» одержала домашнюю победу над «Байером»

В поединке 5-го тура Бундеслиги «Байер» на выезде уступил «Герте».
Берлин, стадион «Олимпиаштадион»
«Герта» – «Байер» – 2:1 (2:0)
Голы: Леки 16, Калу 24 — Брандт 84
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Вайзер, Дуда (Лустенбергер 68), Скьельбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн 68), Калу, Леки.
Главный тренер: Паль Дардои.
«Байер»: Лено, Бендер, Рецос, Венделл (Та 46), Бендер, Арангис, Кор, Брандт, Беллараби (Мехмеди 46), Фолланд, Хавертс.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
Предупреждения: Фолланд 44, Рецос 55.
Судья: Дениз Айтекин.
В другом матче тура «Шальке» крупно проиграл «Баварии».
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