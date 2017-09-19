Защитник «Марселя» Рами встречается с Памелой Андерсон

По информации зарубежной прессы, центральный защитник «Марселя» Адиль Рами уже несколько месяцев встречается со знаменитой фотомоделью, актрисой и секс-символом 90-х Памелой Андерсон.

Журналисты неоднократно замечали пару в ресторанах. Также звезда сериала «Спасатели Малибу» посетила поединок «Марселя», и стадион покинула вместе с Рами.

50-летняя Андерсон уклончиво отвечает на вопросы о своей личной жизни, но отрицает роман с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который ей регулярно приписывали журналисты:

«Да, мы по-настоящему дружны. Я люблю Джулиана. Он один из самых интересных мужчин, которых я встречала. Но я бы не назвала наши отношения романом, ведь в моей жизни уже есть другой».

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