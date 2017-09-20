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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Панченко: «Операция прошла успешно, но форсировать восстановление не буду»

сегодня, 05:14

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал, что успешно перенёс операцию на колене. Напомним, форвард бело-голубых получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Слава богу, всё прошло успешно. Профессор Мариани зашёл и сказал, что удовлетворён операцией. Ему можно верить, он хирург с большим опытом. Это настраивает на позитивный лад. Теперь предстоит много работы. Я готов, семья со мной рядом – это самое главное. Жена Яна с дочкой Кристиной приехали поддержать. Всё прошло легко, можно сказать, даже не думал об этом.

С кем из друзей советовался по поводу повреждения? С теми, кто совсем недавно получал такую травму. Например, с Ромой Зобниным. Он подсказал, поддержал. Хочу выразить благодарность всем, кто выказал слова поддержки в мой адрес. Было много сообщений, большое спасибо всем! От этого вдвойне приятней.

Сроки восстановления? С такой травмой – полгода. Но пока только операцию сделали. Не могу сказать, как пойдёт. Всё будет зависеть от меня, моего восстановления и организма. Буду усердно работать, потому что очень хочу вернуться на поле и помогать своей команде, за которую переживаю. Приложу максимум усилий. Но форсировать восстановление в любом случае не буду, организм не обманешь. Нужно соблюдать все правила, о которых говорят».

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