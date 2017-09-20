Быстров о дебюте за «Тосно»: «Надеюсь, будет больше игрового времени»

Полузащитник Владимир Быстров поделился впечатлениями от своего дебюта за «Тосно» в матче 1/16 финала Кубка России с «Тюменью» (2:1):

«Игра была равная. Хорошо, что забили два гола, потом мы играли на удержание счёта. „Тюмень“ – хорошая команда, билась до конца, создала нам проблемы во втором тайме. Мы довели игру до нужного результата, всё хорошо.

Какими словами напутствовали тренеры? Они сказали: „Ты давно не играл, давай, почувствуй, выходи и помогай команде“.

Свой дебют я не стану оценивать, это сделают наши тренеры. Хорошо, что сыграл, получил игровую практику, и надеюсь, что будет больше игрового времени на поле».

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