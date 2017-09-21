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Де Лаурентис: «Итальянским футболом руководят люди с мышлением 20-30-летней давности»

сегодня, 13:24

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что в итальянском футболе настало время перемен:

«Итальянским футболом руководят люди с мышлением 20-30-летней давности.

В 1986 году в Серии А было 16 команд. Если бы так было сейчас, все бы были лишь счастливее. Я бы сократил количество клубов в Серии А и сделал бы так, чтобы лишь одна команда вылетала бы из турнира по итогам сезона.

Я обсуждал этот вопрос с Тавеккио (главой Федерации футбола Италии). В чемпионате есть команды, которые проигрывают со счетом 0:6. Кому от этого хорошо?

Но этого, к сожалению, никто не сделает. Пора уже выставлять Серию А в красивом свете, мы сильно отстали от других лиг. Ла Лига получает 700 млн евро за продажу прав на показ матчей за рубежом. Не понимаю, почему мы должны продавать эти права за 300-400 млн евро. У них есть только „Атлетико“, „Реал“ и „Барселона“, а у нас - „Ювентус“, „Наполи“, „Интер“, „Милан“, „Рома“, „Лацио“ и „Фиорентина“». 

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Mоnоlo
сегодня в 13:39
АПЛ как всегда всех унижает!) Лучшая лига и лучшие контракты!)
MixaBMK
сегодня в 13:33
Не понимаю, почему мы должны продавать эти права за 300-400 млн евро? Как зачем, чтобы Матч тв мог показывать серию А
MixaBMK
сегодня в 13:32
"Наполи“, „Рома“, „Лацио“ и „Фиорентина“ ????
ну тогда
Севилья, Валенсия, Атлетик, Вильярреал!!! У них есть только „Атлетико“, „Реал“ и „Барселона, чудной Де Лаурентис
cska plus
сегодня в 13:29
Что же нам сказать, нашему Никите Палычу уже 91 год.
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