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Экс-игрок «Баварии»: «Хамес забьёт 16 мячей в нынешнем сезоне»

сегодня, 12:45

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Колумбии Адольфо Валенсия уверен, что гол его соотечественника Хамеса Родригеса за мюнхенцев в ворота «Шальке-04» в поединке 5-го тура Бундеслиги не станет последним для хавбека в нынешнем сезоне:

«Думаю, Хамес забьет 16 мячей в этом сезоне. У него потрясающая техника и невероятно мощная левая нога. Также он может снабжать своих одноклубников великолепными передачами».

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Все комментарии
MALOVAR
сегодня в 13:28
мало
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:23
ЭТО ВО ВСЕХ ТУРНИРАХ ИЛИ ТОЛЬКО В ЧЕМПЕ ?
Igo0rek
сегодня в 13:03
Почему не 15 или 17?
zakirjan_87
сегодня в 13:01
Не ну игрок то отличный, будет и забивать и передачи отдавать

просто с Зиданом не сработался и все

или у Переса в Колумбии бизнес не пошел)
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