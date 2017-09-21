Экс-игрок «Баварии»: «Хамес забьёт 16 мячей в нынешнем сезоне»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Колумбии Адольфо Валенсия уверен, что гол его соотечественника Хамеса Родригеса за мюнхенцев в ворота «Шальке-04» в поединке 5-го тура Бундеслиги не станет последним для хавбека в нынешнем сезоне:

«Думаю, Хамес забьет 16 мячей в этом сезоне. У него потрясающая техника и невероятно мощная левая нога. Также он может снабжать своих одноклубников великолепными передачами».

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