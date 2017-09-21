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Пьянич: «100 млн евро отступных за Белотти - это слишком много. Роналду стоил столько же»

сегодня, 13:06
ЮвентусЮвентус-:-ТориноТориноЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча 6-го тура Серии А против «Торино», а также прокомментировал сумму отступных в контракте нападающего «быков» Андреа Белотти:

«Я бы хотел, чтобы туринское дерби завершилось со счетом 1:0 в нашу пользу. В „Ювентусе“ я узнал, что побеждать так - здорово. Обе команды сейчас примерно равны, но у нас будет преимущество своего поля. 

100 млн евро, прописанные в контракте Белотти в качестве отступных? Он проводит хороший сезон, но 100 млн евро - это огромная сумма. Это слишком много. Это особенно примечательно, если учитывать, что Криштиану Роналду стоил столько же, а забивает по два-три гола за игру.

Есть лишь два игрока такого уровня: Криштиану Роналду и Лео Месси. Но цены на футболистов взлетели».

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Mоnоlo
сегодня в 13:34
А сколько лет то прошло? Восемь? Сейчас за такую сумму уже даже всяких игроков одного сезона сложно взять так то. Дембеле тебе в помощь.
друг глора барселоны
сегодня в 13:16
Ты о чём, Миралем? Сейчас даже ноунейм Дембеле в полтора раза дороже оценивается. Нормальная сумма отступных.
Ювентиец
сегодня в 13:11
Просто у Каиро таких денег никогда не было... Чего сбреду не сделаешь:):)...
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