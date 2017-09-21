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Клопп: «Вы удивитесь, если спросите у других клубов, нужны ли им защитники „Ливерпуля“»

сегодня, 12:22

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не разделяет позицию тех, кто считает, что в его команде слабые защитники:

«Мы 500 миллионов раз просматривали всех потенциальных новичков. Они все были хороши, но не настолько, как об этом пишут в прессе: „Они бы сразу помогли“. Мне пришлось принимать решение, и я решил, что наши парни не хуже.

Можете поинтересоваться у других клубов, хотят ли они заполучить наших защитников. Ответы бы вас удивили».

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Все комментарии
manutd navsegda
сегодня в 13:35
Согласен Юра таким как: Халл Сити, Рединг, Бертон Альбион, Барнсли, Сандерленд, Брентфорд, Бирмингем Сити, Болтон нужны 100% !!!
dimagas1
сегодня в 13:30
Милнера все заберут.
ДСА
сегодня в 13:25
Ответ удивительный: не хотят, за такие деньги.
Tramaldo ответил бибра
сегодня в 13:10
бибра:
удивился, что на странице клуба (тут в сокере) нет лаланы в составе
Дело в том, что стартовым турниром выбрана АПЛ-2017/18, а Адам пока в текущем розыгрыше участия не принимал. Поменяйте турнир, и он будет в ростере.
бибра
сегодня в 13:03
удивился, что на странице клуба (тут в сокере) нет лаланы в составе
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:03
пхахахах , ЛОЛ )))
Владимир Ушаков
сегодня в 13:01
Разве что середнякам и аутсайдерам
Василий 50
сегодня в 12:52
Мы не удивимся, если тебя уволят.
ЭJlvIS
сегодня в 12:44
Ловрен. Матип, то вполне возможно. Но не Клаван же
dzvinka
сегодня в 12:44
защитники не хуже, а защита хуже)) как так то, Юра?))
друг глора барселоны
сегодня в 12:25
Конечно нужны, отопительный сезон на носу же.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:25
ЮРГЕН, 26-ОГО МАТЧ СО СПАРТАКОМ, ПОКАЖИТЕ НАМ ВСЁ ЧТО ВЫ УМЕЕТЕ И МОГЁТЕ !

КСТАТИ, 26 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ ))))
marvel777
сегодня в 12:23
за Морено бы поборолись и Барса и Реал))
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