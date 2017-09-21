Клопп: «Вы удивитесь, если спросите у других клубов, нужны ли им защитники „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не разделяет позицию тех, кто считает, что в его команде слабые защитники:

«Мы 500 миллионов раз просматривали всех потенциальных новичков. Они все были хороши, но не настолько, как об этом пишут в прессе: „Они бы сразу помогли“. Мне пришлось принимать решение, и я решил, что наши парни не хуже.

Можете поинтересоваться у других клубов, хотят ли они заполучить наших защитников. Ответы бы вас удивили».

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