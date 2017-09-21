Фил Невилл: «Пока Рэшфорд опережает Марсьяля»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл считает, что на данный момент нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд достоин выходить в стартовом составе команды больше, чем его одноклубник Антони Марсьяль:

«Думаю, Рэшфорд опережает Марсьяля. Если выбирать сильнейший стартовый состав МЮ на данный момент, то Рэшфорд будет играть слева. Марсьяль тоже хорош, он прибавил, ему лишь 21 год. Это хорошее соперничество.

Считаю, что они подстегивают друг друга».

Напомним, что на днях Рэшфорд был включен в список претендентов на награду Golden Boy. Марсьяль выигрывал данную награду в 2015 году.

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