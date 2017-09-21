Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

FIFA назвала тройку номинантов на звание лучшего игрока 2017 года.
Борьбу за награду поведут следующие футболисты:
Криштиану Роналду ("Реал", Португалия);
Лионель Месси ("Барселона", Аргентина);
Неймар (ПСЖ, Бразилия).
Добавим, что церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.
Тут кандидаты на звание лучшего голкипера 2017 года по версии ФИФА, а вот тут кандидаты на звание лучшего тренера.
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Неймару пока рано
а пеналду нечего давать приз за 0 голов при 12 ударов в ворота испанского аутсайдера))
Неймару пока рано
а пеналду нечего давать приз за 0 голов при 12 ударов в ворота испанского аутсайдера))