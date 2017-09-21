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Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

сегодня, 16:27

FIFA назвала тройку номинантов на звание лучшего игрока 2017 года.

Борьбу за награду поведут следующие футболисты:

Криштиану Роналду ("Реал", Португалия);

Лионель Месси ("Барселона", Аргентина);

Неймар (ПСЖ, Бразилия).

Добавим, что церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне. 

Тут кандидаты на звание лучшего голкипера 2017 года по версии ФИФА, а вот тут кандидаты на звание лучшего тренера.

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Все комментарии
Mister_Leo ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 16:53
Donetsk_the_BEST:
Только трофеи? А 5 голов Баварии, хет-рик Атлетико, дублю Юве в финале, лучший бомбардир ЛЧ прошлого сезона, это так, каждый может?)
не спорю что Роналду уничтожил топ клубы в плей офф , но он сильно отыграл только весной .. Месси весь сезон практически стабильно на высоком уровне играет ..в этой дуэли , никогда на статистику не смотрят у кого трофеи тот и берёт приз лучшему .. у Рона трофеи , у Месси нету поэтому его заслуги в пролёте ...
vinyardrip ответил ДАША Д
сегодня в 16:53
ДАША Д:
Роналду сейчас резко сдал. Месси на ходу. Неймар - пока непонятно, слишком соперники слабы.
Резко сдал?? Это от того, что не забил в 1 матче?? Или оттого, что не играл 5 подряд??
RIR68
сегодня в 16:51
во время награждения Алвес отодвинет Месси и Роналду и отдаст мяч Неймару)
drug01
сегодня в 16:51
Неймара пора выводить из списка!
susanin ultrazenith ответил жменя семечек
сегодня в 16:48
жменя семечек:
представляю как лионелю не ловко ходить на эти мероприятия! всё второй да второй....
Станет первым! А вторым - Кусарес!
Apsny
сегодня в 16:48
Отдайте приме, пусть лучше порадуется, чтоб не было плача на весь мир от нее и ее идолоплакатопоклонниц))
MALOVAR ответил eleven LC
сегодня в 16:47
нет,чтоб он не получил должен вернуться Платини,Блаттер и Айтекин с Эверебе
жменя семечек
сегодня в 16:46
представляю как лионелю не ловко ходить на эти мероприятия! всё второй да второй....
Donetsk_the_BEST ответил Mister_Leo
сегодня в 16:45
Mister_Leo:
Месси может и играл стабильнее тех двоих , но у Роналду есть трофеи , поэтому тут всё понятно ..любые награды будет получать португалец , даже если он до конца года не сыграет ни одного матча...
Только трофеи? А 5 голов Баварии, хет-рик Атлетико, дублю Юве в финале, лучший бомбардир ЛЧ прошлого сезона, это так, каждый может?)
Donetsk_the_BEST
сегодня в 16:43
В этом сезоне победитель очевиднее всего, еще более очевиднее чем в прошлом!
Mister_Leo
сегодня в 16:42
Месси может и играл стабильнее тех двоих , но у Роналду есть трофеи , поэтому тут всё понятно ..любые награды будет получать португалец , даже если он до конца года не сыграет ни одного матча...
Тага Дага
сегодня в 16:37
Мне бы хотелось чтобы получил Месси. ..всё таки он провел ровный сезон..Неймар просто шикарен...вообще-то третьим должен быть Дибала...
Forever Atletico de Madrid ответил Sam Samych
сегодня в 16:37
Sam Samych:
Это и есть золотой мяч?
ЗМ вручают в январе если я не ошибаюсь!
eleven LC
сегодня в 16:37
Чтоб Роналду не получил этот приз он должен до конца года не забить ни одного гола!
ДАША Д
сегодня в 16:36
Роналду сейчас резко сдал. Месси на ходу. Неймар - пока непонятно, слишком соперники слабы.
cska plus
сегодня в 16:35
Последние двое никак, а первый он есть первый!
гжегож
сегодня в 16:35
За какие заслуги здесь ранальда?
Forever Atletico de Madrid ответил Sam Samych
сегодня в 16:35
Sam Samych:
Это и есть золотой мяч?
Нет!
Owl Fake
сегодня в 16:34
Не вижу Дзюбу.
Sam Samych
сегодня в 16:30
Это и есть золотой мяч?
Морозовский
сегодня в 16:30
КАкорин - эти трое надоели !
susanin ultrazenith
сегодня в 16:30
А почему не Суарес???
BAVARIА-BEST
сегодня в 16:29
Тут к гадалке не ходи, однозначно Месси.
Неймару пока рано
а пеналду нечего давать приз за 0 голов при 12 ударов в ворота испанского аутсайдера))
Джеk Воробей
сегодня в 16:27
А месся за 0 трофеев,и 0 голов в плей-офф тут? Роналду бесспорно победит...
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