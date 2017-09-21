Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА

FIFA назвала тройку номинантов на звание лучшего игрока 2017 года.

Борьбу за награду поведут следующие футболисты:

Криштиану Роналду ("Реал", Португалия);

Лионель Месси ("Барселона", Аргентина);

Неймар (ПСЖ, Бразилия).

Добавим, что церемония вручения наград ФИФА состоится 23 октября в Лондоне.

Тут кандидаты на звание лучшего голкипера 2017 года по версии ФИФА, а вот тут кандидаты на звание лучшего тренера.

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