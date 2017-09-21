12 «реаловцев» - в списке 55 лучших игроков по версии профессиональных футболистов

Ни дня без сюрпризов – девиз футбольного Кубка! «Соккер.ру» называет соперников,

Чемпион России сложил полномочия на «Петровском» - сыграли бездарно, а волевой

Роналду опередил Месси по количеству реализованных в ЛЧ пенальти. «Соккер.ру»

Никогда такого не было, и вот опять! «Соккер.ру» возмущен трусостью футбольных