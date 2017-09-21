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12 «реаловцев» - в списке 55 лучших игроков по версии профессиональных футболистов

сегодня, 09:54

Составлен список из 55 лучших футболистов минувшего сезона по версии профессиональных игроков.

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон, Давид Де Хеа, Кейлор Навас, Мануэль Нойер, Ян Облак.

Защитники: Давид Алаба, Жорди Альба, Даниэль Алвес, Джером Боатенг, Леонардо Бонуччи, Даниэль Карвахаль, Джорджо Кьеллини, Диего Годин, Матс Хуммельс, Филипп Лам, Давид Луис, Марсело, Хавьер Маскерано, Пепе, Жерар Пике, Серхио Рамос, Тиаго Силва, Самуэль Умтити, Антонио Валенсия, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Серхио Бускетс, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Эден Азар, Андрес Иньеста, Иско, Н'Голо Канте, Тони Кроос, Неманья Матич, Лука Модрич, Месут Озил, Поль Погба, Марко Верратти, Артуро Видаль.

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Эдинсон Кавани, Пауло Дибала, Антуан Гризманн, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Роберт Левандовски, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Луис Суарес.

Примечательно, что данные 55 игроков представляют лишь 13 клубов.

Ранее мы сообщали, что 19 футболистов «Реала» попали в список 500 лучших игроков в мире по версии издания World Soccer.

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Все комментарии
Zidane.5
сегодня в 10:42
Вр - Буффон
Защ - Рамос
Пз - Модрич
Нап - Криштиану

Лучший игрок мира - Криштиану.
Killofwrath ответил Ystavshiy
сегодня в 10:36
Ystavshiy:
Лучший голкипер: Буффон Лучший защитник: Марсело Лучший полузащитник: тут сложнее, Канте и Кросс Лучший нападающий: Роналду
Роналду?
ахахахахахаххахаха
Тага Дага
сегодня в 10:35
А где Деле Алли?Де Брюйне?Маркизио?Переделать срочно..если что помогу. .
Ystavshiy
сегодня в 10:24
Лучший голкипер: Буффон
Лучший защитник: Марсело
Лучший полузащитник: тут сложнее, Канте и Кросс
Лучший нападающий: Роналду
Kashaev Kamil
сегодня в 10:17
Что тут делают Бензема и Бэйл??
memphis
сегодня в 10:17
А где Смолов, Дзюба и Кокорин с Головиным?
yudin_duda
сегодня в 10:13
Есть Озил, но нет Маты, Де Брейне и т.д, чем они думают, когда составляют такой бред...
Kolia_nchik
сегодня в 10:11
Наши футболисты есть в списке?
Бригант 669
сегодня в 09:56
Реально??
Спартыч
сегодня в 09:56
Увы,но это факт.
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