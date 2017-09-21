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Асенсио - лучший игрок мира не старше 21 года по версии L'Equipe

сегодня, 14:54

Известное французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших игроков в мире не старше 21 года.

Первое место в списке досталось полузащитнику «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, вторым стал хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, на третьей позиции расположился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Топ-10 игроков мира не старше 21 года:

1. Марко Асенсио ("Реал");

2. Деле Алли ("Тоттенхэм");

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

4. Усман Дембеле ("Барселона");

5. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

6. Габриэль Жезус ("Манчестер Сити");

7. Лерой Сане ("Манчестер Сити");

8. Кингсли Коман ("Бавария");

9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

10. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Отметим, что в рейтинге нашлось место и двум игрокам «Зенита». Это полузащитник «сине-бело-голубых» Себастьян Дриусси (33-е место) и защитник Эмануэль Маммана (46-е место).

Полный рейтинг можете посмотреть здесь.

Ранее были объявлены претенденты на награду Golden Boy, которая является аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.

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Все комментарии
Kashaev Kamil ответил BAVARIА-BEST
сегодня в 15:23
"Кривоногий" Асенсио твою Барсу унижал
жменя семечек ответил шацк
сегодня в 15:20
шацк:
Даже странно, что среди болельщиков у великой Баварии есть люди не разбирающиеся в футболе.
какая бовария? это каталонское недоразумение! он просто прячется за боварским гербом
Cules2013
сегодня в 15:19
Интересно, как оценивали игроков. Сане, как-то низковато, он намного сильнее Комана.
Рэшфорд аж на 9 месте)) Зато Алли на втором)
Посмотрим, кому приз дадут, пока что это только виртуальный рейтинг, мало на что влияющий.
шацк ответил BAVARIА-BEST
сегодня в 15:15
BAVARIА-BEST:
Тимо вернер, человек который провел фантастический сезон в Лейпциге и, выиграл КК на 10 месте)) зато какой игрок из милана и кривоногий асенсио из Халва мадрида в первой 5-ке)))
Даже странно, что среди болельщиков у великой Баварии есть люди не разбирающиеся в футболе.
Y.N.W.A. ответил BAVARIА-BEST
сегодня в 15:14
BAVARIА-BEST:
Тимо вернер, человек который провел фантастический сезон в Лейпциге и, выиграл КК на 10 месте)) зато какой игрок из милана и кривоногий асенсио из Халва мадрида в первой 5-ке)))
Слушай, ты хоть иногда бываешь адекватным?
neomessi
сегодня в 15:12
по мне так Габриэль самый одаренный игрок!
Марк Аврелий
сегодня в 15:11
Мбаппе хуже Алли и Асенсио, смешно)
MBML
сегодня в 15:11
Маммана на 46 )
Apsny
сегодня в 15:10
Асенсио ничего особенного не сделал по сравнению с теми двумя игроками, более того вТоттенхэме он точно ничего не сделает, а Мбаппе был на первых ролях, а не эпизодических.
амурец
сегодня в 15:08
Асенсио лучший без вопросов
амурец ответил BAVARIА-BEST
сегодня в 15:07
BAVARIА-BEST:
Тимо вернер, человек который провел фантастический сезон в Лейпциге и, выиграл КК на 10 месте)) зато какой игрок из милана и кривоногий асенсио из Халва мадрида в первой 5-ке)))
    Санчо Панса
    сегодня в 15:07
    Спасибо отчасти и Валеру Карпину, который разглядел в нем талант еще в Мальорке! Марко оказался в итоге выше распиаренного Мбаппе) Искренне рад за мадридиста!
    Ptaha91
    сегодня в 15:06
    Апл !!!
    BAVARIА-BEST
    сегодня в 15:03
      Y.N.W.A.
      сегодня в 15:03
      Адекватный рейтинг. Но по мне Мбаппе не ниже уровнем Асенсио.
      BAVARIА-BEST ответил шацк
      сегодня в 15:02
      шацк:
      Представители лучшего клуба в мире, соответственно лучшие игроки мира - это естественно!
        BAVARIА-BEST
        сегодня в 15:00
        Тимо вернер, человек который провел фантастический сезон в Лейпциге и, выиграл КК на 10 месте)) зато какой игрок из милана и кривоногий асенсио из Халва мадрида в первой 5-ке)))
        шацк
        сегодня в 15:00
        Представители лучшего клуба в мире, соответственно лучшие игроки мира - это естественно!
        moskwa 09
        сегодня в 15:00
        согласен! А вот эта обезьяна мбапе явно самый переоцененный
        RoArt
        сегодня в 14:57
        Если Асенсио будет так же дальше прогрессировать, то будет топ игрок!
        BAVARIА-BEST
        сегодня в 14:57
          cannongun
          сегодня в 14:57
          Алли шикардос, поздравляем
          Сане > Мбапец
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