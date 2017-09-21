Асенсио - лучший игрок мира не старше 21 года по версии L'Equipe

Известное французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших игроков в мире не старше 21 года.
Первое место в списке досталось полузащитнику «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, вторым стал хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, на третьей позиции расположился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Топ-10 игроков мира не старше 21 года:
1. Марко Асенсио ("Реал");
2. Деле Алли ("Тоттенхэм");
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
4. Усман Дембеле ("Барселона");
5. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");
6. Габриэль Жезус ("Манчестер Сити");
7. Лерой Сане ("Манчестер Сити");
8. Кингсли Коман ("Бавария");
9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");
10. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").
Отметим, что в рейтинге нашлось место и двум игрокам «Зенита». Это полузащитник «сине-бело-голубых» Себастьян Дриусси (33-е место) и защитник Эмануэль Маммана (46-е место).
Полный рейтинг можете посмотреть здесь.
Ранее были объявлены претенденты на награду Golden Boy, которая является аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.
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Рэшфорд аж на 9 месте)) Зато Алли на втором)
Посмотрим, кому приз дадут, пока что это только виртуальный рейтинг, мало на что влияющий.
Рэшфорд аж на 9 месте)) Зато Алли на втором)
Посмотрим, кому приз дадут, пока что это только виртуальный рейтинг, мало на что влияющий.
Сане > Мбапец
Сане > Мбапец