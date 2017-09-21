Асенсио - лучший игрок мира не старше 21 года по версии L'Equipe

Известное французское издание L'Equipe составило свой рейтинг лучших игроков в мире не старше 21 года.

Первое место в списке досталось полузащитнику «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, вторым стал хавбек «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли, на третьей позиции расположился нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе.

Топ-10 игроков мира не старше 21 года:

1. Марко Асенсио ("Реал");

2. Деле Алли ("Тоттенхэм");

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

4. Усман Дембеле ("Барселона");

5. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

6. Габриэль Жезус ("Манчестер Сити");

7. Лерой Сане ("Манчестер Сити");

8. Кингсли Коман ("Бавария");

9. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед");

10. Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Отметим, что в рейтинге нашлось место и двум игрокам «Зенита». Это полузащитник «сине-бело-голубых» Себастьян Дриусси (33-е место) и защитник Эмануэль Маммана (46-е место).

Полный рейтинг можете посмотреть здесь.

Ранее были объявлены претенденты на награду Golden Boy, которая является аналогом «Золотого мяча» для игроков не старше 21 года.

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