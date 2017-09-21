Буффон, Кейлор Навас и Нойер поспорят за звание лучшего голкипера года по версии ФИФА

Стали известны кандидаты на звание лучшего голкипера 2017 года по версии ФИФА.
За премию поборются следующие вратари:
Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия);
Кейлор Навас ("Реал", Коста-Рика);
Мануэль Нойер ("Бавария", Германия).
Ранее Буффон был признан лучшим вратарем прошлого сезона Лиги чемпионов.
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теперь пусть буффон получит
а так джиджи и ману просто лучшие киперы
не взирая ни на что
теперь пусть буффон получит
а так джиджи и ману просто лучшие киперы
не взирая ни на что
Де Хеа явно должен был быть третьим вместо косячника Наваса. Так как косячил Навас в прошлом году наверное не косячил не один ТОП вратарь.
Де Хеа явно должен был быть третьим вместо косячника Наваса. Так как косячил Навас в прошлом году наверное не косячил не один ТОП вратарь.