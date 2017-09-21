Обамеянг: «Я не буду осуждать Дембеле. Он мечтал о переходе в „Барселону“»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о поведении бывшего одноклубника Усмана Дембеле, который из-за желания перейти в «Барселону» бойкотировал тренировки «шмелей»:

«Все были поражены его уходом. Я знаю, что была договорённость о том, что если „Барселона“ захочет приобрести Дембеле, „Боруссия“ не будет этому препятствовать.

Он слишком рано начал бастовать. Но он мой друг, и я не буду его осуждать. Я его очень хорошо понимаю. Ведь это его мечта.

Ему не будет легко в „Барселоне“. Но Усман – тот человек, который умеет быстро адаптироваться к новым условиям. Всё будет хорошо, даже если восстановление от травмы займёт больше времени. Думаю, он многое даст „Барселоне“. Я разговаривал с ним, и он сказал мне, что собирается вернуться в строй через 2 месяца».

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