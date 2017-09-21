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УЕФА оштрафовал «Хайдук» и «Эвертон»

сегодня, 17:38
ЭвертонЭвертон2 : 0ХайдукХайдукМатч завершен

УЕФА вынес дисциплинарное решение по делу после матча Лиги Европы между «Эвертоном» и «Хайдуком» (2:0). Болельщики обоих клубов бросали посторонние предметы на поле, а фанаты хорватского клуба еще и прорывались на газон, а также нанесли ущерб стадиону соперника. УЕФА оштрафовал «Хайдук» на 40 тысяч евро, а также он должен возместить «Эвертону» убытки. Английский клуб оштрафован на 10 тысяч евро.

Также УЕФА, напомним, наказал «Спартак» за поведение фанатов.

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