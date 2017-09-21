«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»

УЕФА вынес решение по делу против «Спартака» по итогам матча Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Болельщики московской команды использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. УЕФА принял решение оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч евро и запретить клубу продавать билеты своим фанатам на выездной матч с «Севильей».

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