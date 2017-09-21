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«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»

сегодня, 17:10

УЕФА вынес решение по делу против «Спартака» по итогам матча Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Болельщики московской команды использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. УЕФА принял решение оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч евро и запретить клубу продавать билеты своим фанатам на выездной матч с «Севильей».

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Все комментарии
AntiherQ1488 ответил orech
сегодня в 18:20
orech:
Англичане разобрались с этой эпидемией футбольного хулиганства. Нужны не полумеры, а закрывать пассажиров надолго, чтобы отрабатывали ущерб клубам.
Внутри страны, может и разобрались, а взять то же Евро?
Как были быдлом, так и остались, притом, былой силы в них нет, от слова совсем. Как беспределить, против официантов и мирных, так они великие хулиганы, но все помнят, что было потом.
VIPded
сегодня в 18:18
Всё плохо...
sir_Alex ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:18
AntiherQ1488:
Этого можно легко отличить, если весь матч провел стоя, и вежливо, по питерски, отказывается от предложения присесть - то точно зенитовец) Не за Интер, не за Байер... https://www.youtube.com/watch?v=VWExV63wlp8
Да, они же первопроходцы в этом деле!))
AntiherQ1488 ответил AndSp
сегодня в 18:18
AndSp:
сам понял, что написал? ....абориген, это местный коренной житель
Аахаххаах, это +1, хотя, они там все такие)
Aris
сегодня в 18:18
Следующий шаг: домашняя игра при пустых трибунах! И это будет правильно, если от.морозки покрывают своих бандитов, то другого не будет.
А нужно то всего десяток нормальных парней, которые решат эти проблемы.
AntiherQ1488 ответил Байкал Иркутск
сегодня в 18:17
Байкал Иркутск:
В России вообще запретить пожизненно выезда! https://www.youtube.com/watch?v=BV4xvbWMdHw
Опять лицемерие. На сколько был оштрафован Спартак? Больше миллиона. Что, за лям нельзя ворота новые купить? Вопрос, куда пошли эти деньги.
Дед Мазая
сегодня в 18:17
Если это организованные болельщики, то у них должны быть руководители. Разделить штраф среди руководства, сразу найдут неадекватов. А если не найдут. то они просто примазавшиеся и их надо гнать в шею со всех стадионов. Я, как старый демократ, считаю, что надо бы отправить на общественные работы всех болельщиков Спартака, которые были в Мариборе. Пока не заработают клуюу сумму в десять раз превышающую штраф, не выпускать...
VV V
сегодня в 18:15
Скоро Европа будет пускать к себе мясную секту только в намордниках и при наличие справки от бешенства !
AndSp ответил Wolf77785
сегодня в 18:14
Wolf77785:
Повезло Севильи, аборигены не едут!
сам понял, что написал? ....абориген, это местный коренной житель
orech
сегодня в 18:14
Англичане разобрались с этой эпидемией футбольного хулиганства. Нужны не полумеры, а закрывать пассажиров надолго, чтобы отрабатывали ущерб клубам.
Wolf77785
сегодня в 18:11
Повезло Севильи, аборигены не едут!
Байкал Иркутск
сегодня в 18:10
В России вообще запретить пожизненно выезда!
alfranza
сегодня в 18:07
Ребята, ну что же вы, оставили Спартак без поддержки на важный матч! Ну кто так делает?
AntiherQ1488 ответил Zenfan
сегодня в 18:07
Zenfan:
Дорвались в Европу и сразу поднагадили сами себе и это в стиле тарасовских...
Да кто это говорит, вы ваших отморозков то забыли чтоли?
Шунина закидали, Гулливер, итд.
Или у себя можно гадить, а в Европе, - честь страны, как можно.
ЛИЦЕМЕРИЕ.
stepstep stepstep
сегодня в 18:07
Если Федуну пофиг- пусть платит, нет пусть найдет этих крутых и они ответят по- мужски, но думаю крутизна зассала уже и спряталась))))) Не пускать вообще на матчи, ну хоть одного показательно штрафануть!!!!!
Levadia ответил Блоссия
сегодня в 18:07
Блоссия:
Поскольку Фратрия до сих пор не нашла или просто покрывает лазутчика с файером, то дешевле нанять частную компанию по его выявлению. Шутить с такими "фанатами" нельзя.
А чего тогда в Ярославле так радовались спартаковской вакханалией?
Там было всё в порядке?
NoKerzhNoParty ответил Xtraz
сегодня в 18:06
А че их искать, за воротами на открывашке стоят
Zenfan
сегодня в 18:04
    Василий Мясников
    сегодня в 18:00
    для кого и играют -----ладно хоть неприпустых трибунах играть ----взяли моду наказывать пустыми трибунами -----полный идиотизм играют-то для зрителей
    AntiherQ1488 ответил Ternan
    сегодня в 18:00
    Ternan:
    Фанатов Спартака в России больше всех, соответственно и количество отмороженных среди них больше всех (хотя они конечно среди болельщиков всех команд встречаются)...
    Ну, сейчас начнется, вциом зря чтоли старается?)
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 17:58
      drug01
      сегодня в 17:57
        Ternan
        сегодня в 17:56
        Фанатов Спартака в России больше всех, соответственно и количество отмороженных среди них больше всех (хотя они конечно среди болельщиков всех команд встречаются)...
        drug01
        сегодня в 17:55
        Пора наказывать тех кто это делает, а простому болельщику дать свободно болеть где угодно! Это должны делать не ФИФА , а наши органы!!!!ПОРА......
        Xtraz
        сегодня в 17:55
        Все по делу. Еще хорошо технарь с марибором не влупили. Найти бы еще этих дегенepaтов.
        ОЛЛС
        сегодня в 17:54
        Ещё легко отделались.
        AntiherQ1488 ответил TihonAlt
        сегодня в 17:52
        TihonAlt:
        Тогда принимающая сторона тоже должна нести ответственность за необеспечение условий по безопасности.
        конечно должна.
        А как это выглядит иначе?
        Я приехал с бомбой в Америку, взорвал ее на Таймс Сквер, я виноват, а работники аэропорта, цру итд - не виноваты чтоли?)
        AntiherQ1488 ответил sir_Alex
        сегодня в 17:50
        sir_Alex:
        А может, переодетый в серба зенитовский болельщик))
        Этого можно легко отличить, если весь матч провел стоя, и вежливо, по питерски, отказывается от предложения присесть - то точно зенитовец)
        Не за Интер, не за Байер...
        tuman960 ответил Блоссия
        сегодня в 17:50
        Блоссия:
        Поскольку Фратрия до сих пор не нашла или просто покрывает лазутчика с файером, то дешевле нанять частную компанию по его выявлению. Шутить с такими "фанатами" нельзя.
          TihonAlt ответил AntiherQ1488
          сегодня в 17:49
          AntiherQ1488:
          Бабушки около подьезда нашептали, что это вообще был серб, пришедший поддержать наших. За достоверность не ручаюсь, за что купил.
          Тогда принимающая сторона тоже должна нести ответственность за необеспечение условий по безопасности.
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