«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»

УЕФА вынес решение по делу против «Спартака» по итогам матча Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Болельщики московской команды использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле. УЕФА принял решение оштрафовать «Спартак» на 60 тысяч евро и запретить клубу продавать билеты своим фанатам на выездной матч с «Севильей».
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Такие горе болельщики видимо получают нарцистическое наслаждение от своих действий.Им больше доставляет любование собой чем любовь к команде.
Выявлять и наказывать.Причём персонально.
Каждый такой носильщик и кидальщик должен ответить перед законом и по закону.
Такие горе болельщики видимо получают нарцистическое наслаждение от своих действий.Им больше доставляет любование собой чем любовь к команде.
Выявлять и наказывать.Причём персонально.
Каждый такой носильщик и кидальщик должен ответить перед законом и по закону.