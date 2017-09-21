УЕФА отрицает, что Срна мог сдать положительную допинг-пробу в играх под его эгидой

Допинговый скандал с участием защитника «Шахтера» Дарио Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, которая подчеркнула, что если какое-то дело и будет открыто, то не этой организацией, поскольку там о допинг-пробе ничего не знают, следовательно, если она и была взята, то не в рамках матчей под эгидой УЕФА. Это могло случиться в рамках внутренних проверок.

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