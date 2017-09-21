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УЕФА отрицает, что Срна мог сдать положительную допинг-пробу в играх под его эгидой

сегодня, 19:56

Допинговый скандал с участием защитника «Шахтера» Дарио Срны не связан с матчами под эгидой УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА, которая подчеркнула, что если какое-то дело и будет открыто, то не этой организацией, поскольку там о допинг-пробе ничего не знают, следовательно, если она и была взята, то не в рамках матчей под эгидой УЕФА. Это могло случиться в рамках внутренних проверок.

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EvgenyS ответил Donetsk_the_BEST
сегодня в 21:07
Donetsk_the_BEST:
Капитан «Шахтера» обратился к болельщикам и футбольной общественности – 18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях. Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии. Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!
Какие-нибудь таблетки от головы принимал, наверное.
EvgenyS
сегодня в 21:06
Решили откреститься от этой всей веселухи.
Donetsk_the_BEST
сегодня в 20:29
Капитан «Шахтера» обратился к болельщикам и футбольной общественности
– 18 сентября 2017 года я был уведомлен Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ) о том, что проба, которую я сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Прежде всего, считаю важным заявить, что сознательно или специально я никогда не принимал никаких запрещенных препаратов, а также никогда не пытался нечестным путем получить преимущество в соревнованиях.
Сейчас я занимаюсь сбором и анализом информации относительно возможного источника появления препарата и полностью сотрудничаю по данному вопросу с НАДЦУ. С целью концентрации на моей защите и необходимости убрать чрезмерное внимание к команде я принял решение приостановить свои выступления до того момента, пока юридические процедуры не будут завершены. Я собираюсь полностью сфокусироваться на защите моего имени и репутации. В ходе всей карьеры я раз за разом предпринимал усилия, чтобы проявить себя, доказывая свое право на успех. Сегодня еще один пример, когда я докажу, что все, чего я добился в жизни и в моей профессиональной карьере, сделано исключительно благодаря тяжелому труду, целеустремленности, дисциплине и, подчеркну, – сделано это честно. И это принципы и ценности, которым научил меня мой отец, и я так же воспитываю сегодня своих детей. По причине конфиденциальности юридического разбирательства я не буду больше давать какие-либо комментарии на данной стадии.
Хочу поблагодарить прежде всего свою семью, клуб и наших преданных болельщиков за их постоянную поддержку и надеюсь вернуться на поле как можно быстрее. Это не конец моей карьеры, я вам обещаю!
Foxes
сегодня в 20:23
Какой позор.
kolpankolpan
сегодня в 20:16
    Морозовский ответил КЭТиК
    сегодня в 20:16
    КЭТиК:
    Они сами же спалили игрока?
    У нас "Зеня" команды, скупанием оптом игроков, ослабляет + внезапные проверки на допинг всей команды сразу, а в Киеве Шахтёрам львовским по другому ослабление делают. Итог один - конкуренты в ..опе.
    Apsny
    сегодня в 20:11
    Отмазать хотят?))
    КЭТиК
    сегодня в 20:09
    Они сами же спалили игрока?
    goodbyegoodboy
    сегодня в 20:08
    Уже на офсайте Шахтера
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