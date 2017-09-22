Газинский: «Будем делать всё, чтобы сместить „Зенит“ с первого места»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в эфире программы «Все на матч» поделился ожиданиями от поединка 11-го тура РФПЛ с «Зенитом»:

«Нам предстоит встретиться с лидером чемпионата – „Зенитом“, поэтому нужно хорошо подготовиться и сконцентрироваться. Постараемся показать футбол, на который мы способны.

Есть ли у „Краснодара“ шансы сместить „Зенит“ с 1-го места после этого матча? Будем всё для этого делать и будем стараться, чтобы в первую очередь порадовать всех болельщиков, показать качественную игру. Ну а после матча уже будет понятно».

В предыдущем туре «Зенит» дома уверенно обыграл «Уфу» (3:0), а «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи» (5:1).

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