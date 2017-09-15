Слуцкий: «Клуб, желающий выйти в АПЛ, может проиграть 7-8 раз. Мы уже уступили четырежды»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Чемпионшипа против «Сандерленда»:

«Каждый домашний матч - это хороший шанс для нас набрать очки, но это и серьезный вызов. „Сандерленд“ - классная команда, как и любая другая команда Чемпионшипа.

Мы будем играть дома, поэтому сыграем максимально агрессивно в атаке.

„Сандерленд“ похож на нас: они тоже вылетели из АПЛ, у них тоже перестройка. У нас одинаковые цели и одинаковые проблемы. Посмотрим, кто сумеет адаптироваться быстрее.

Вчера я поговорил с игроками и спросил у них, сколько поражений может позволить себе команда, которая завершит сезон на вершине турнирной таблицы. Обычно это 7-8 поражений. Мы уже проиграли четырежды, поэтому каждый новый матч для нас - это вызов. Стараемся улучшить результаты и демонстрируемый футбол».

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