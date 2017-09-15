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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Слуцкий: «Клуб, желающий выйти в АПЛ, может проиграть 7-8 раз. Мы уже уступили четырежды»

сегодня, 19:41
Халл СитиХалл Сити-:-СандерлендСандерлендЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 8-го тура Чемпионшипа против «Сандерленда»:

«Каждый домашний матч - это хороший шанс для нас набрать очки, но это и серьезный вызов. „Сандерленд“ - классная команда, как и любая другая команда Чемпионшипа.

Мы будем играть дома, поэтому сыграем максимально агрессивно в атаке.

„Сандерленд“ похож на нас: они тоже вылетели из АПЛ, у них тоже перестройка. У нас одинаковые цели и одинаковые проблемы. Посмотрим, кто сумеет адаптироваться быстрее.

Вчера я поговорил с игроками и спросил у них, сколько поражений может позволить себе команда, которая завершит сезон на вершине турнирной таблицы. Обычно это 7-8 поражений. Мы уже проиграли четырежды, поэтому каждый новый матч для нас - это вызов. Стараемся улучшить результаты и демонстрируемый футбол».

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Все комментарии
Mi6
сегодня в 21:27
Мастер класс от Слуца. Получитесь-распишитесь. Как петля Нестерова. Какой там Гагарин...
ЭJlvIS
сегодня в 21:27
Леня! Го Динамо возглавишь ? Зачем тебе этот Халл
benderivan ответил RDeanW
сегодня в 21:17
RDeanW:
англия тем и хороша, что нередко клубы, вылетевшие из апл, не то, что не возвращаются туда через год, а еще и частенько на грани вылета в первую лигу стоят.
посмотрел, даже во второй лиге есть клубы, которые были в АПЛ лет 10 назад (Портсмут)
Evgeny Moreman
сегодня в 21:12
Леня оптимистично настроен,а что ему еще остается делать?Языком в начале сезона так чесал,так себя расхваливал,что все поверили,это наш Гагарин.
sir_Alex
сегодня в 21:12
Завтра будет в пятый раз))
ДАША Д
сегодня в 21:07
Попутного ветра в достижениях.
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 21:07
Желаю тебе что бы ты добился высоких результатов в Англии как не крути все равно наш человек 👍💪💪🐅
Сергеевич вернулся 1 ответил EvgenyS
сегодня в 21:07
EvgenyS:
Давно ли талант стал женского рода?
Главное смысл, остальное сентименты).
EvgenyS ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:01
Сергеевич вернулся 1:
У "Гагарина" есть талант артиста и он ему должен пригодиться.
Давно ли талант стал женского рода?
нечитайло
сегодня в 20:48
Надеемся на успех
Maeak
сегодня в 20:47
Леня думал что он великий и могучий))) похвально ,что рискнул,но тот подход ,тот юмор ,что был у него до начало работы с клубом ,выглядело слишком самонадеянно . Леня, Леня. . Вернулся бы ты домой. Выше головы не прыгнешь.
ошалевший
сегодня в 20:42
вангую лёнчика в перми
Павел Амурский
сегодня в 20:42
Да зачем вам АПЛ?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:38
У "Гагарина" есть талант артиста и он ему должен пригодиться.
Foxes
сегодня в 20:37
Леня верим.
Zimmer
сегодня в 20:36
Лимит поражений не исчерпан, унывать не стоит.
Levadia
сегодня в 20:35
Всё ещё впереди.
Kuprin ответил spartach n1
сегодня в 20:24
spartach n1:
Ленькин халл всегда будет первым !
    Kuprin
    сегодня в 20:23
    Леня справится. С таким мертвым составом никто бы не потянул
    spartach n1
    сегодня в 20:22
    Ленькин халл всегда будет первым !

    Kuprin ответил DXTK
    сегодня в 20:21
    DXTK:
    Леонид подсчитай лучше сколько дней тебе еще работать тренером Халла 7-8 ? или меньше? Держись леонид за кресло-качалку, для убедительности камер на матче, что ты еще в игре покачайся сделай вид что переживаешь.....может после Сандерленда еще будешь тренировать. А потом скажи что Чемпионы тоже начинали сезоны с поражения но есть еще время что бы все исправить.
    Ты за него не переживай ) Тебе уж точно тренером там не быть))
    DXTK
    сегодня в 20:17
    Леонид подсчитай лучше сколько дней тебе еще работать тренером Халла 7-8 ? или меньше?

    Держись леонид за кресло-качалку, для убедительности камер на матче, что ты еще в игре покачайся сделай вид что переживаешь.....может после Сандерленда еще будешь тренировать. А потом скажи что Чемпионы тоже начинали сезоны с поражения но есть еще время что бы все исправить.
    Аксинья
    сегодня в 20:15
    Осталось еще столько же поражений и можешь паковать чемоданы...а ведь чемп только что начался...
    Killabyte
    сегодня в 20:10
    Скоро закончатся невероятные приключения пончика на туманном альбионе
    KosSid-FCZP
    сегодня в 20:09
    Чё,уже заранее оправдывается?!) Ой Халл,опомнитесь!!!!!
    Igo0rek
    сегодня в 20:08
    Слуцкому нужно что-то придумывать. В Англии никто с ним церемониться не будет!
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 20:02
    После очередного поражения тебя уберут.
    Случится это задолго до зимнего перерыва.
    Дед Мазая
    сегодня в 20:01
    Леонид! Не подведите меня. Я же за Вас поручился, что все будет хорошо...(
    Судя по таблице, поводов для оптимизма маловато...(
    NEADEKVAT
    сегодня в 20:01
    Ахаха он походу сам шокирован. И такое не только в спорте - каково выбраться из мутной воды РФии..
    Faustello
    сегодня в 19:59
    Молорик, классно мозги саксам полощет )))
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