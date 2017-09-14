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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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Слуцкий прокомментировал очередное поражение «Халла» в Чемпионшипе

сегодня, 02:50
ФулхэмФулхэм2 : 1Халл СитиХалл СитиМатч завершен

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Фулхэма» (1:2) в матче 7-го тура Чемпионшипа:

«Впервые мы играли с большим акцентом на оборону – это была реакция на пятничное крупное поражение. Мы утратили уверенность. Мы очень сильно разочарованы, поскольку, как мне кажется, команда заслуживала как минимум ничью. Но у нас нет времени горевать. Сейчас очень тяжёлый период.

У нас будет специальное тактическое занятие, на котором речь пойдёт о новом построении. Мне кажется, лучшая схема игры для команды основывается на атаке. Нам необходимо вместе решать проблемы. Повторюсь, горевать нет времени. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом. „Халл“ способен играть лучше. Надеюсь, в следующих матчах мы это продемонстрируем.

У нас были моменты в сегодняшней встрече. Каждое новое поражение равносильно отступлению назад на 10 шагов. А нам необходимо поскорее двигаться вперёд. Небольшая потеря уверенности – это нормальная реакция. Моя задача – внести необходимые коррективы и вернуть эту уверенность».

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Все комментарии
Kwinto555
сегодня в 14:11
Билеты уже куплены.
Ruslanchik82
сегодня в 13:21
Думал ему легко там ьудет,зазвездился мистер бургер кинг,планы большие у него были,развалил сборную и с цска в лч ничем не добился,а то что выйграл чампионат извини мне с таким составом конкуренции не составишь
denmig
сегодня в 12:40
пончик: сейчас очень тяжёлый период. жду увольнения за такую отличную тренерскую работу!
KINGSof10
сегодня в 12:36
лёня верим
Мигалков ответил Faustello
сегодня в 12:36
Faustello:
Лёня молодец, язык выучил и втирает саксам с три короба. Те уши развесили и ещё три сезона будут кивать )))
Саксы кивать три года не будут, к сожалению для Лени.
minai
сегодня в 11:24
Лёня, спасайся бегством, пока не отмудохали.
Шишанутый
сегодня в 11:23
Недолго Пончику осталось порожения коментировать. Скоро единственый его коментарий будут "свободная касса".
ritar
сегодня в 10:40
стыдобища! (
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:33
Соккер спрятал новость о Леониде в позднюю ночь..). Гагарин!!! Пора домой! Здесь его ждут).
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:21
1:2 в общем-то приемлемо, но вот 0:5 в предыдущем туре... Обычное дело - когда у игроков нет мастерства и играешь на голом энтузиазме, пытаешься перебегать соперника, а не переиграть, то и неудачи вполне ожидаемы, хотя и нежелательны. А вот что делать с командой, когда ты, как тренер, знаешь, что у игроков недостаточно этого самого мастерства, и сами футболисты об этом знают? Ума не приложу, что посоветовать г-ну Слуцкому в такой ситуации, да и никто не скажет. Остается надеяться только на свои силы, на энтузиазм игроков, да на то, что соперник в каких-то матчах даст слабину. Больше не на что.
GGGringOOO
сегодня в 10:17
Ниче "качалкин" мы с тобой.
Efimych
сегодня в 09:53
    матос
    сегодня в 09:43
    думаю не долго Лёне осталось типо тренить Халл , выгонят)
    Ruslik1982
    сегодня в 09:38
    у него есть план
    nikolah ответил abrek123
    сегодня в 09:31
    abrek123:
    Да уж взял команду которая четвертое место в чемпионате занимала спустил на 16 что тут сказать Слуцкий)))
    ушли лидеры)
    кстати эксперты ставили Халл на 11-12 место
    так что неудивительно что Лёня сливает,но надеюсь выжмет максимум с этого шлака и в стыки попадет,верим в Лёню )
    KURUM
    сегодня в 09:30
    Пора к цыганам..
    Vadik ответил MDos
    сегодня в 09:21
    MDos:
    С каждым поражением и отступлением на 10 шагов можно опять и в Волгограде оказаться.
    Он тут никому не нужен абсолютно, пусть сразу валит обратно в свою Москву!
    Faustello
    сегодня в 08:35
    Лёня молодец, язык выучил и втирает саксам с три короба.
    Те уши развесили и ещё три сезона будут кивать )))
    Tiger15
    сегодня в 08:33
    Это называется-мыльный пузырь!!!!
    Филипповых
    сегодня в 07:43
    Тяжелый период у Халла начался с тех пор, как его возглавил бургеркинк. Его потолок в англии 3-4 лига.
    ДАША Д
    сегодня в 07:33
    Еще одно поражение и можно готовиться к отставке.
    Zayac_65
    сегодня в 07:15
    Тучи сгущаются над Леней. Пора выигрывать.
    самуил кац
    сегодня в 06:58
    Вот, Леня. как х**** работать , не чувствуя крепкого плеча дяди Жени !
    OLESOCC
    сегодня в 06:56
    Лёня, домой!!!
    andre_can
    сегодня в 06:52
    Эх Леня, Леня, Леня...
    MDos
    сегодня в 05:53
    С каждым поражением и отступлением на 10 шагов можно опять и в Волгограде оказаться.
    grafff
    сегодня в 05:38
    Леня, давай в ФНЛ¡!
    abrek123
    сегодня в 05:36
    Да уж взял команду которая четвертое место в чемпионате занимала спустил на 16 что тут сказать Слуцкий)))
    kastites
    сегодня в 05:05
    Выгонят скоро пельменя
    Mr_Tim
    сегодня в 03:28
    Чет Лёнь поплыл с поражениями... соберись!
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