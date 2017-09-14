Слуцкий прокомментировал очередное поражение «Халла» в Чемпионшипе

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от «Фулхэма» (1:2) в матче 7-го тура Чемпионшипа:

«Впервые мы играли с большим акцентом на оборону – это была реакция на пятничное крупное поражение. Мы утратили уверенность. Мы очень сильно разочарованы, поскольку, как мне кажется, команда заслуживала как минимум ничью. Но у нас нет времени горевать. Сейчас очень тяжёлый период.

У нас будет специальное тактическое занятие, на котором речь пойдёт о новом построении. Мне кажется, лучшая схема игры для команды основывается на атаке. Нам необходимо вместе решать проблемы. Повторюсь, горевать нет времени. Нужно смотреть в будущее с оптимизмом. „Халл“ способен играть лучше. Надеюсь, в следующих матчах мы это продемонстрируем.

У нас были моменты в сегодняшней встрече. Каждое новое поражение равносильно отступлению назад на 10 шагов. А нам необходимо поскорее двигаться вперёд. Небольшая потеря уверенности – это нормальная реакция. Моя задача – внести необходимые коррективы и вернуть эту уверенность».

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