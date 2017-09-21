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Слуцкий: «Я управляю ситуацией в „Халл Сити“»

сегодня, 14:19
РедингРединг-:-Халл СитиХалл СитиЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий не теряет оптимизма перед матчем 9-го тура Чемпионшипа против «Рединга»:

«В каждом матче у нас был шанс победить, это касается и поединка против „Рединга“. Нас ждет упорный матч, как и все игры в Чемпионшипе. Будет важен каждый момент, каждый шанс, каждый сэйв. Один эпизод может решить исход поединка.

В прошлом сезоне „Рединг“ дошел до финала плей-офф. У них очень хороший состав, очень хорошие игроки. Они нащупали свой оптимальный стиль игры и тактическую схему. Я смотрел их матчи – они очень похожи на нас.

Я по-прежнему не унываю, сохраняю позитивный настрой. Я управляю ситуацией в команде. Понимаю, что сейчас у нас очень сложный период, ведь сложно сохранять позитив, если результатов нет. Матч с „Редингом“ очень важен не только с позиции турнирных перспектив, но и с позиции настроя и мотивации».

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Все комментарии
DVL
сегодня в 15:19
Он думал приехал тренировать свирепых Тигров, оказались котята беззубые)
The Black Cats
сегодня в 15:16
Леня авторитет епт.
Владимир Дыкин
сегодня в 15:15
Не пора ли псевдоГагарину покинуть орбиту английского футбола?
DVL
сегодня в 15:11
Оптимист Леня расскачал Халл и свой стул. Как бы сам не вылетел как пробка. Все равно верим)
lobsterdam
сегодня в 15:05
отставка не за горами!
XimeRajke
сегодня в 14:57
Ахах, заголовок огонь! :D
Санчо Панса
сегодня в 14:51
Давай, Леонид Викторович! Не давай спуска своим тиграм. Желаю его команде как можно скорее выправить текущее турнирное положение!
RIR68
сегодня в 14:51
Лёня, как червь, точит английский футбол изнутри)))
la-respect0
сегодня в 14:50
Будет чудом,если Халл в матче с Редингом увезет с собой хотя бы одно очко.
moskwa 09
сегодня в 14:49
уверен рединг завтра выиграет и этим же днем Леню поросят,ничего против него не имею,но как тренер он слабый,а в хале есть кому играть
Филипповых
сегодня в 14:48
    Nek35
    сегодня в 14:47
    Леня Гуд БАЙ
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил verek
    сегодня в 14:45
    verek:
    Да плевать на Халл сити этот, вообще никакого интереса не вызывает, вот Карпин в мальорке зажигал, вот это было да! Даже когда Карпин торпедо армавир возглавил было интереснее.
      zakirjan_87
      сегодня в 14:42
      Леонид Викторович, гуд лак вам, как говорится фром май харт!
      verek
      сегодня в 14:42
      Да плевать на Халл сити этот, вообще никакого интереса не вызывает, вот Карпин в мальорке зажигал, вот это было да! Даже когда Карпин торпедо армавир возглавил было интереснее.
      spartach n1
      сегодня в 14:41
      Ministri Krasnodar
      сегодня в 14:41
      Отставка будет перед Новым Годом.
      Шишанутый ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 14:38
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
      ИНТЕРЕСНО, КОГО ВЫГОНЯТ РАНЬШЕ - ЛЁНЮ ИЗ ХАЛЛА, ИЛИ КАРЕРУ ИЗ НАРОДНЫХ ?
      Вальверде из Барсы. А в след за ним Пончика.
      Суеверный
      сегодня в 14:36
      Удачи, Леонид Викторович. А игрокам Hull City внушите что они вровень с королевством Кингстон-апон-Халл. Победы Вашему клубу.
      КЭТиК
      сегодня в 14:33
      Пора бы уже и победить.
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 14:33
      Космонавт спустился на землю.
      Overbeer
      сегодня в 14:28
      по таблице заметно
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 14:26
      ИНТЕРЕСНО, КОГО ВЫГОНЯТ РАНЬШЕ - ЛЁНЮ ИЗ ХАЛЛА, ИЛИ КАРЕРУ ИЗ НАРОДНЫХ ?
      Absinthe3
      сегодня в 14:25
      Тренировать не умеешь, так хоть ситуацией поуправляй, пока не уволили. А Россия завтра за Рединг)
      marvel777
      сегодня в 14:20
      управляемый хаос Леонида Викторовича)
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