Слуцкий: «Я управляю ситуацией в „Халл Сити“»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий не теряет оптимизма перед матчем 9-го тура Чемпионшипа против «Рединга»:

«В каждом матче у нас был шанс победить, это касается и поединка против „Рединга“. Нас ждет упорный матч, как и все игры в Чемпионшипе. Будет важен каждый момент, каждый шанс, каждый сэйв. Один эпизод может решить исход поединка.

В прошлом сезоне „Рединг“ дошел до финала плей-офф. У них очень хороший состав, очень хорошие игроки. Они нащупали свой оптимальный стиль игры и тактическую схему. Я смотрел их матчи – они очень похожи на нас.

Я по-прежнему не унываю, сохраняю позитивный настрой. Я управляю ситуацией в команде. Понимаю, что сейчас у нас очень сложный период, ведь сложно сохранять позитив, если результатов нет. Матч с „Редингом“ очень важен не только с позиции турнирных перспектив, но и с позиции настроя и мотивации».

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