Зидан: «Надеюсь, что мой сын не забьет „Реалу“»

«Реал» Зинедина Зидан в рамках 6-го тура Примеры встретится с «Алавесом», в котором выступает сын тренера «королевского клуба» — полузащитник Энцо Зидан. Зинедин поделился ожиданиями от матча:

«Надеюсь, что он нам не забьет. Для меня это будет странный матч, но я рад за Энцо. Он много работает. Сейчас он представляют команду, переживающую нелучшие времена, хотя у них хороший состав, они стараются.

Тем не менее, в этот раз мы друг для друга соперники. Я представляю „Мадрид“, а Энцо — „Алавес“».

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