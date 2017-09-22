В Москве стартует чемпионат мира по футболу среди посольств

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 сегодня Атлетико М -:- Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 сегодня Рейнджерс -:- Селтик
  • Главные новости
  • Все новости
12:30
Де Росси: «Вскоре со мной произойдет то, что случилось с Тотти»1
11:43
Экс-защитник «Спартака» Маурисио возобновит игру за «Лацио» после прохождения медосмотра7
09:17
Диего Коста — о переходе в «Атлетико»: «Вот я и дома»20
00:52
Ригони: «Не считаю „Спартак“ конкурентом „Зениту“»88
23:35
«Монако» разгромил на выезде «Лилль»13
11:34
Хавбек «Вест Бромвича» рассчитывает, что Господь поможет «Селтику» обыграть «Рейнджерс»6
11:01
Жамалетдинов: «Матчи с „Динамо“ простыми не бывают»9
10:45
Смертин высказался против расизма в СМИ20
10:33
«Эвертон» постарается заменить Лукаку с помощью Сейду Думбия8
10:16
Мингс: «Я случайно наступил на голову Ибрагимовича»10
10:05
Виллиан: «Главное — оставаться счастливыми, играя в Лондоне, Манчестере или Мадриде»2
09:55
Клопп: «Мы общались со Старриджем о его будущем. Он важен для „Ливерпуля“»2
09:47
Пеллегрино: «Футбол позволил мне встретиться с Моуриньо снова. Это будет здорово»0
09:29
Племянник Зинедина Зидана продолжит карьеру в третьем дивизионе Испании10
08:48
Билич: «Новый контракт Кэрролла зависит только от его формы»0
08:36
«Арсенал» рассматривает Мертенса в качестве замены Алексису Санчесу7
08:26
Зидан: «Надеюсь, что мой сын не забьет „Реалу“»12
08:15
Конте: «Пришло время Морате стать главным нападающим великой команды»7
07:54
Зидан: «Кроос не сыграет с „Алавесом“ из-за проблемы с ребром»2
07:36
Моуриньо: «Марсьяль? Я не могу выпускать в атаку сразу шестерых»9
07:15
Венгер: «Думаю, в этом году уже что-то решат, и трансферные суммы будут ограничены»4
06:50
Моуриньо: «Шоу не сыграет с „Саутгемптоном“. Ему нужно улучшать свою игру»3
06:23
Фалькао: «Матч с „Порту“ будет для меня особенным, и я хочу помочь „Монако“ победить»0
06:00
Клопп: «Никогда не скажу, что £ 38 млн это дёшево, но Салах – отличный футболист»7
05:32
Ригони: «Штрафные санкции в „Зените“ могут достигать нескольких тысяч евро»13

В Москве стартует чемпионат мира по футболу среди посольств

сегодня, 11:14

В субботу в столице России открылся неофициальный чемпионат мира по футболу среди команд-представителей посольств. Организацию турнира взяли на себя Министерство иностранных дел России, Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, а также группа компаний «Футбол Маркет». Матчи проходят на территории спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.

Участниками мундиаля стали представители посольств Колумбии, Боливии, Китая, Ирака, Казахстана, Кувейта, Молдавии, Монголии, Испании, Таджикистана, сборная МИД РФ и команда телекомпании «Мир».

Команды разделили на четыре группы, из которых в плей-офф выйдут по две. Матчи этапа «на вылет» пройдут в воскресенье, после финала состоится церемония награждения победителей и гала-матч.

Напомним, что в июле сборная России одержала победу на чемпионате мира по болотному футболу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Владимир Петрухин
сегодня в 12:36
У дипломатов большой штат,страдают от безделья.
ЭJlvIS
сегодня в 12:30
очередной отмыв
neomessi ответил ermak6448
сегодня в 12:19
ermak6448:
Где купить билеты на матчи Этой группы " Смерти "...???
На кассе у посольство Израилья в Москве.
ermak6448 ответил neomessi
сегодня в 12:03
neomessi:
говорят что группа А будет группой смерти: КНДР США Сирия Иран
Где купить билеты на матчи Этой группы " Смерти "...???
ermak6448
сегодня в 12:02
А чего штаты не проявят себя на футбольном поле ???
liverpoоl2014 ответил cevin cigan
сегодня в 11:52
cevin cigan:
О! дракон четырёхглавый нарисовался.
Вроде "Кевин Киган",а по натуре кристиноблогер,нестыковочка выходит.
Позорить великие имена нынче модно.Особенно у бурятов)
Санчо Панса
сегодня в 11:50
О, как интересно то! Интересно, кто же придет на такое посмотреть) Удачи российским послам!
cevin cigan ответил liverpoоl2014
сегодня в 11:47
liverpoоl2014:
"попинал" пишется слитно,какой-то ты совсем бурят)
О! дракон четырёхглавый нарисовался.
liverpoоl2014 ответил cevin cigan
сегодня в 11:46
cevin cigan:
"Кому на Руси,жить хорошо?" Я бы тоже по пинал"пятнистого",потом банкет,сауна,мир-труд-май.
    liverpoоl2014 ответил cevin cigan
    сегодня в 11:44
    cevin cigan:
    "Кому на Руси,жить хорошо?" Я бы тоже по пинал"пятнистого",потом банкет,сауна,мир-труд-май.
    "попинал" пишется слитно,какой-то ты совсем бурят)
    cevin cigan
    сегодня в 11:41
    "Кому на Руси,жить хорошо?" Я бы тоже по пинал"пятнистого",потом банкет,сауна,мир-труд-май.
    Остапчук 67
    сегодня в 11:36
    Лучше бы готовились к ЧМ-2018.
    старина
    сегодня в 11:31
    Победы монголам
    Igo0rek ответил neomessi
    сегодня в 11:28
    neomessi:
    говорят что группа А будет группой смерти: КНДР США Сирия Иран
    Аахахахах тонко, тонко))
    drug01
    сегодня в 11:27
    Надо брать только первое место!!! Удачи!!!
    VIPded
    сегодня в 11:27
    Ну хоть у Испании "изолента" закончилась...)))
    liverpoоl2014
    сегодня в 11:26
    лучше бы тарасовским бабушкам пенсию повысили
    ARMENIAN
    сегодня в 11:22
    фавориты - Молдавия и Монголия...
    neomessi
    сегодня в 11:16
    говорят что группа А будет группой смерти:

    КНДР
    США
    Сирия
    Иран
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100