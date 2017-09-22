В Москве стартует чемпионат мира по футболу среди посольств

В субботу в столице России открылся неофициальный чемпионат мира по футболу среди команд-представителей посольств. Организацию турнира взяли на себя Министерство иностранных дел России, Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, а также группа компаний «Футбол Маркет». Матчи проходят на территории спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова.

Участниками мундиаля стали представители посольств Колумбии, Боливии, Китая, Ирака, Казахстана, Кувейта, Молдавии, Монголии, Испании, Таджикистана, сборная МИД РФ и команда телекомпании «Мир».

Команды разделили на четыре группы, из которых в плей-офф выйдут по две. Матчи этапа «на вылет» пройдут в воскресенье, после финала состоится церемония награждения победителей и гала-матч.

Напомним, что в июле сборная России одержала победу на чемпионате мира по болотному футболу.

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