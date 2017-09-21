«ВКонтакте» покажет матчи Чемпионшипа и чемпионата Голландии

Российская социальная сеть «ВКонтакте», которая в этом сезоне транслирует матчи чемпионата Испании, расширила диапазон футбольного вещания. Соцсеть будет показывать матчи английского Чемпионшипа и чемпионата Голландии – по две игры каждого турнира в туре.

«„ВКонтакте“ проводит все больше спортивных трансляций — для правообладателей это крупнейшая аудитория в стране, а для зрителей — возможность следить за любимыми турнирами и командами. Вместе с нашими партнёрами мы тестируем различные модели продвижения и монетизации спортивного контента, а также оказываем поддержку в привлечении спонсоров», — сказал директор по маркетингу Александр Круглов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте