«Локомотив» сложил полномочия обладателя Кубка России, дальше идут «Крылья Советов»

В поединке 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» в дополнительное время обыграли «Локомотив».
Самара, стадион «Металлург»
«Крылья Советов» – «Локомотив» – 2:2 (0:0; 2:2; 0:0; 1:0)
Голы: Башкиров 52, Пейчинович 84 (авт), Кленкин 108 - Ал. Миранчук 76, Кверквелия 90+2
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Таранов (Чочиев 101), Зотов, Немчанинов (Ланин 74), Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко (Самодин 63).
Главный тренер: Андрей Тихонов.
«Локомотив»: Медведев, Ротенберг (Рыбус 56), Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев 88), И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш (Ал. Миранчук 46), Лысов, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.
Предупреждения: Башкиров 33, Тарасов 86, Лысов 103.
Судья: Артем Чистяков.
В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Рубином».
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