«Локомотив» сложил полномочия обладателя Кубка России, дальше идут «Крылья Советов»

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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 Закончился после серии пенальти Олимпиец (4) 1:1 (1) Уфа
18:30 Закончился в дополнительное время Крылья Советов 3:2 Локомотив М
19:00 Матч завершен Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
19:00 Матч завершен Факел 0:4 Амкар
20:00 53’ Динамо СПб 2:0 Зенит
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20:54
«СКА-Хабаровск» одержал победу над московским «Араратом»10
20:50
«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России7
20:38
«Олимпиец» выбил «Уфу» из Кубка России12
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«Челси» объявил о договоренности с «Атлетико» по трансферу Диего Косты43
16:52
«Енисей» разобрался с «Ахматом» и вышел в 1/8 финала Кубка России107
20:39
Клубы Английской футбольной лиги тоже готовы сократить сроки трансферного окна1
20:26
Хавбек «Челси» Бакайоко угодил в аварию8
20:07
Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровска»27
19:59
Травма Гюндогана оказалась несерьёзной7
19:34
СМИ: «„Реал“ заключил самый выгодный спонсорский контракт в истории футбола»18
19:21
Ламела, не игравший с октября прошлого года, приступил к тренировкам4
19:12
«Динамо» СПб - «Зенит»: стартовые составы42
19:04
Аленичев: «В матче с „Ахматом“ „Енисей“ показал фантастический футбол»14
18:53
Кононов: «Поражение от „Енисея“ - это вина „Ахмата“ целиком и полностью»12
18:31
Эмери: «В ПСЖ штатные пенальтисты - Кавани и Неймар»30
18:18
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18:01
Тевес: «Среди китайских футболистов нет хороших игроков и через 50 лет не будет»35
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Билич: «„Тоттенхэм“ - лучшая команда в АПЛ, а если нет, то точно самая симпатичная»13
17:19
«Крылья Советов» - «Локомотив»: стартовые составы18
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16:40
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«Локомотив» сложил полномочия обладателя Кубка России, дальше идут «Крылья Советов»

сегодня, 21:02
Крылья СоветовКрылья Советов3 : 2ЛокомотивЛокомотивЗакончился в дополнительное время

В поединке 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» в дополнительное время обыграли «Локомотив».

Самара, стадион «Металлург» 

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 2:2 (0:0; 2:2; 0:0; 1:0)
Голы: Башкиров 52, Пейчинович 84 (авт), Кленкин 108 - Ал. Миранчук 76, Кверквелия 90+2

«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Таранов (Чочиев 101), Зотов, Немчанинов (Ланин 74), Ткачук, Башкиров, Зинков, Кленкин, Мияйлович, Корниленко (Самодин 63).
Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Локомотив»: Медведев, Ротенберг (Рыбус 56), Кверквелия, Михалик, Пейчинович (Коломейцев 88), И. Денисов, Тарасов, Ан. Миранчук, Фернандеш (Ал. Миранчук 46), Лысов, Эдер.
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Башкиров 33, Тарасов 86, Лысов 103.

Судья: Артем Чистяков.

В 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Рубином».

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Все комментарии
Сула ответил Goger90
сегодня в 21:11
Goger90:
Я, конечно, всё понимаю, мы и сами слили. Но такими темпами есть риск, что Россия делегирует в Лигу Европы команду из ФНЛ или вообще Спартак.
всё верно, вылетев из кубка ЦСКАа в следующем сезоне даже в ЛЕ играть не будут. Этому шлаку там нечего делать.
SlavikXP
сегодня в 21:11
Локомотив ушел на запасной путь))))
Брулин
сегодня в 21:11
9-6 в пользу ФНЛ . осталось дождаться вылета зинаиды . там пока Великое Динамо натягивает газовый мешок 2-0 .
Хороший Малый
сегодня в 21:10
С Победой Крылья!!!походу все клубы Рфпл забили на кубок)
Следующий Зенит???))))
1viking17
сегодня в 21:10
Крылья с ПОБЕДОЙ!!! Мо-лод-цы!!!!!!!!!!!
Apsny
сегодня в 21:08
Интересный турнир))).

Смотря для кого))).
cpartak60
сегодня в 21:08
молодцы крылышки!сделали обладателя кубка!
Сула
сегодня в 21:08
а дальше у проводниц в чемпе Ростов, Шпалыч по ходу забухает.
Оля Никишина ответил Goger90
сегодня в 21:08
Goger90:
Я, конечно, всё понимаю, мы и сами слили. Но такими темпами есть риск, что Россия делегирует в Лигу Европы команду из ФНЛ или вообще Спартак.
Ну уж лучше Спартак чем Авангард.
Napoleon Bonapart
сегодня в 21:07
Не помню такого позора в годы СССР. Никогда, команды высшей лиги не сливали кубок, хотя в те годы, 1-я лига, была куда сильнее нынешней! ПОЗОР!
71
сегодня в 21:07
А вообще такими темпами клубы рфпл должны вылетать в фнл, а не наоборот
йинегве
сегодня в 21:07
Фуф,наконец то можно выдохнуть и крикнуть ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Очень интересным и боевым выдался матч! Вот только травма Таранова напрягает... А так всех кто за нас болел с победой!!!
Самарец63
сегодня в 21:06
С победой своих!!!
Oleg Sudakov
сегодня в 21:06
Бузов грязный 12шник !!!
D.vil
сегодня в 21:05
Тихонову с Крылышками удачи!)
71
сегодня в 21:05
Мда. Зачем ездить за нападающим никакущим, если главная ударная сила-Кверквелия...
Goger90
сегодня в 21:05
Я, конечно, всё понимаю, мы и сами слили. Но такими темпами есть риск, что Россия делегирует в Лигу Европы команду из ФНЛ или вообще Спартак.
DVOK68
сегодня в 21:04
Паровоз под откос,Самару с победой!
Vane4ek
сегодня в 21:04
Не сливали, но проиграли!) Покидаем турнир на первой же для себя стадии!) Но Локо не привык вылетать так рано!) Ждем матча в Ростове!)
Прохорович
сегодня в 21:03
Сейчас еще Зеньке вылететь и полный порядок в кубке.
ОЛЛС
сегодня в 21:03
Какие громкие слова,какие громкие названия статей.)
cska.78
сегодня в 21:03
КС, с победой!
EvgenyS ответил Igo0rek
сегодня в 21:03
Igo0rek:
Igo0rek Сегодня 17:20 Крылья победят, скриньте!
Достижение...
EvgenyS
сегодня в 21:03
КС с победой!
Igo0rek
сегодня в 21:02
Igo0rek
Сегодня 17:20
Крылья победят, скриньте!
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