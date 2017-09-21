Безотказная катапульта. 1/16 Кубка России для клубов РФПЛ

10 клубов РФПЛ из 16 завершили выступления в Кубке России, не успев толком включиться в борьбу. «Соккер.ру» проводит сравнительный анализ с предыдущими сезонами.

Сергей Семак не стал оправдываться после вылета «Уфы» из Кубка России и заявил, что на этой стадии турнира представители низших дивизионов являются фаворитами. Главная причина неудач команд элитного дивизиона заключается в дефиците мастеровитых и честолюбивых дублеров, которые на уровне мотивированных соперников из других лиг выглядят недееспособно. И это большая проблема! Но разве она обнаружилась впервые? Отслеживаем катапультирование клубов РФПЛ из 1/16 финала Кубка России за последние десять лет. Проверим теорию Сергея Семака на продолжительном отрезке, который включил в себя 160 матчей.

Сезон 2008/2009. РФПЛ vs низшие дивизионы = 11:5

В том розыгрыше представители элиты потеряли только пять команд в первом круге кубковых испытаний. Главной сенсацией стал вылет «Зенита» от «Сибири». «Сине-бело-голубые» пребывали в ранге действующих чемпионов страны и обладателей Кубка УЕФА, а через пару недель после фиаско в Новосибирске переиграли МЮ в битве за Суперкубок УЕФА. Также изгнанию из кубка подверглись «Спартак-Нальчик», «Луч-Энергия», «Химки» и «Сатурн». Все могло сложиться иначе для «Крылышек», «Рубина» и «Амкара», которые одержали победы только в сериях пенальти. При этом уверенных побед – в два и более мяча, добились только три клуба РФПЛ: ЦСКА, «Москва» и «Томь». Легкие прогулки не предусмотрены регламентом.

Сезон 2009/2010. РФПЛ vs низшие дивизионы = 4:12

Вас удивил вылет десяти команд Премьер-Лиги в текущем розыгрыше, так загляните в сезон 2009/2010, когда дюжина элитных клубов сдалась в первом же для себя раунде! После 1/16 продолжили борьбу только «Зенит», «Спартак», «Москва» и «Амкар», причем впоследствии выбивали только друг дружку. «Москва» переиграла «красно-белых», но затем снялась с розыгрыша, подарив «Амкару» техническую победу. В свою очередь, пермяки уступили питерцам в полуфинале.

Сезон 2010/2011. РФПЛ vs низшие дивизионы = 10:6

Через год «элитные» взяли реванш, но не столь убедительный, как им хотелось бы. Шесть потерь – это немало, учитывая сенсационный вылет «Локомотива» от «Горняка» из города Учалы в Башкортостане и поражение «Рубина» под руководством Бердыева в Астрахани.

Сезон 2011/2012. РФПЛ vs низшие дивизионы = 11:5

Снова общее преимущество на стороне клубов РФПЛ, однако, взять верх легкой кровью не удалось, причем проигрывали не аутсайдеры высшей лиги, которые не прочь избавиться от дополнительной нагрузки – по этому пути пошел только безнадежный в том сезоне нальчикский «Спартак». Вылетали крепкие коллективы: ЦСКА, оба краснодарских клуба, «Крылья Советов», на тот момент еще не нюхавшие футбола за пределами элиты российского футбола.

Сезон 2012/2013. РФПЛ vs низшие дивизионы = 12:4

Все-таки теория о фаворитизме клубов ФНЛ в 1/16 финала Кубка России не подтверждается, как видим, в большинстве сезонов ощутимое преимущество на стороне представителей элитной лиги. К тому же, вылет таких коллективов как «Волга», «Амкар» и «Алания» вряд ли тянет на сенсацию, а вот очередная неудача «Рубина» на ранней стадии – вполне. Казанцев выбил «Енисей», который и в нынешнем розыгрыше рассчитывает пошуметь после разгрома «Ахмата».

Сезон 2013/2014. РФПЛ vs низшие дивизионы = 6:10

Однако. Общий счет снова не в пользу РФПЛ. Снова фиксируем вылет «Рубина», отмечаем очередное фиаско «Зенита», уступившего в Тюмени. Правда, три из шести выживших команд элиты добрались до полуфинала Кубка России, а «Ростов» и «Краснодар» сошлись в решающей схватке, но это уже другая история. Следуя негласному правилу, спустя рукава нужно относиться только к матчам 1/16, дальше – все серьезно.

Сезон 2014/2015. РФПЛ vs низшие дивизионы = 11:5

Действующий обладатель Кубка России, «Ростов», сложил полномочия в первом же раунде, уступив «Сызрани-2003». Неожиданностью стали вылеты «Динамо» и «Терека», но общий реванш состоялся.

Сезон 2015/2016. РФПЛ vs низшие дивизионы = 13:3

Самое убедительное выступление команд Премьер-Лиги в 1/16 финала Кубка России за последние десять лет. Только три команды осеклись, причем каждый вылет можно объяснить. «Рубин» играл на Дальнем Востоке после продолжительного перелета, что всегда непросто, и уступил СКА в Хабаровске. «Мордовия» была худшей командой того розыгрыша РФПЛ, так что поражение от «Химок» не преступление, а «Ростов» на матч против «Тосно» выставил молодежную команду с Игорем Гамулой во главе – поражение закономерно.

Сезон 2016/2017. РФПЛ vs низшие дивизионы = 11:5

Год назад выступление представителей элиты можно было бы назвать пристойным, если бы в числе пятерки вылетевших не было действующего и будущего чемпионов России – ЦСКА и «Спартака», да и выступавший в Лиге чемпионов «Ростов» просто пожертвовал кубком.

Сезон 2017/2018. РФПЛ vs низшие дивизионы = 6:10

Переносимся в сегодняшний день. В третий раз за десять лет представители низших дивизионов оказались успешнее в 1/16 Кубка России, причем вылетел действующий обладатель трофея «Локомотив», а также «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА, то есть команды, автоматически входящие в число фаворитов внутренних турниров. В четвертьфинале окажутся, как минимум, три клуба не из РФПЛ, а вот к полуфиналу команды из элиты, исходя из турнирной сетки, могут «выпилить» из турнира всех честолюбивых выскочек, если каждый на своем направлении сработает, как следует. Кубок России – это не только трофей, но прямой пропуск в групповой этап Лиги Европы. Есть за что побороться, не правда ли?

Презренный Кубок. Фаворитов вышвырнули за борт!

Общий счёт за 10 сезонов. РФПЛ vs низшие дивизионы = 95:65 (59% - 41%)

Будет слишком громко сказано, если называть команды ФНЛ фаворитами 1/16 Кубка России, как Сергей Семак, но результаты говорят о том, что разочаровывающие результаты клубов РФПЛ на этой стадии турнира – обычное дело. 65 вылетов за десять лет, в 41% случае дуэли завершаются не в пользу «элитных». Это высокий процент, заставляющий задуматься, ведь причиной львиной доли этих вылетов является несерьезное отношение к турниру. К турниру, который можно выиграть, взяв верх всего лишь в пяти матчах! Кажется, все должны из кожи вон лезть, чтобы не упустить возможность взять трофей, но на практике все иначе. И это необъяснимо.

Невероятный Кубок. Даже у «Спартака» есть шансы!