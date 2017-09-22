«Эвертон» постарается заменить Лукаку с помощью Сейду Думбия

«Эвертон» продолжает рассматривать варианты замены перешедшего в «Манчестер Юнайтед» форварда Ромелу Лукаку. Согласно сообщениям английских источников, клуб из Ливерпуля нацелился на нападающего «Спортинга» Сейду Думбия.

Представители «ирисок» уже общались с португальской стороной, однако, по видимому, клубу придется заплатить 55 млн фунтов отступных.

Напомним, что прежде чем переехать в Лиссабон, Думбия успел стать лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии в составе «Базеля».

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