«Арсенал» рассматривает Мертенса в качестве замены Алексису Санчесу

Трансферное окно захлопнулось, и нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, которого слухи связывали с различными клубами, все-таки остался «канониром». И все же, судя по информации британских СМИ, лондонский клуб рассматривает возможность замены чилийского форварда.

Внимание «Арсенала» привлек нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, успешно выступающий в нынешнем розыгрыше Серии А. Сообщается, что руководство английского коллектива еще этим летом намеревалось приобрести 30-летнего бельгийца, однако тот предпочел продлить контракт с неаполитанцами.

По неофициальным данным, стоимость выкупа игрока составляет 30 млн евро.

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