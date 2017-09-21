Дортмундская «Боруссия» и «Байер» интересуются хавбеком «Андерлехта» Дендонкером

Полузащитник «Андерлехта» Леандер Дендонкер попал в сферу трансферных интересов двух немецких клубов - дортмундской «Боруссии» и «Байера».

Напомним, что за 22-летним хавбеком также пристально следят в «Манчестер Юнайтед». По слухам, бельгиец мог перейти в манкунианский клуб этим летом, однако «красные дьяволы» посчитали запрошенные за игрока «Андерлехтом» 38 млн евро завышенной суммой.

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