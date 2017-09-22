Вальверде: «Месси забил 4 гола, я не могу не включить его в состав»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде делится ожиданиями от поединка с «Жироной» в рамках 6-го тура Примеры:

«Нам придется адаптироваться к схеме 3-5-2, которую использует „Жирона“. Они будут играть плотно, придется ответить.

Суарес? Посмотрим, как он проявит себя на тренировке. Но мы думаем, что он сыграет. Дать отдых Месси? Когда у меня есть игроки, забивающие четыре гола, я не могу не включить их в состав на следующий матч.

Как лучше использовать Месси? Он обожает забивать голы, влияет на ход игры и хочет продолжать в том же духе. В каждой игре наблюдая за игрой Лионеля, мы видим нечто уникальное».

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