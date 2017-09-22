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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 сегодня Атлетико М -:- Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
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14:00 сегодня Рейнджерс -:- Селтик
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Де Росси: «Вскоре со мной произойдет то, что случилось с Тотти»

сегодня, 12:30

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси признался, что все чаще раздумывает о том, чем займется, когда «повесит бутсы на гвоздь»:

«Мои мысли о будущем противоречивы. Знаю, что мне пора об этом задумываться, ведь столько моих коллег достигают завершающих стадий своих карьер и просто не знают, что делать дальше.

Тотти стал для меня показательным примером. Я замечал, что он еще не пришел к решению и не выглядел счастливым. В прошлом году с ним случилось то, что произойдет со мной уже достаточно скоро.

В течение всего прошлого сезона Франческо страдал. Он был в растерянности летом, и это можно понять, ведь на его персоне всегда сосредоточено много внимания. Сейчас он занимается чем-то принципиально новым, уже не в бутсах. Чувствовать себя несколько растерянным естественно.

Если честно. я не считаю, что он сможет быстро адаптироваться к новой роли — неважно, какой она будет. Тотти — это Тотти. Я советовал ему закончить карьеру на год раньше. Сезон был не самым приятным и для него, и для тренера, и для нас, одноклубников. Ощущение было такое, будто у тебя дома ссорятся мама и отец. Думаю, что и фанатам „Ромы“ ситуация не нравилась».

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