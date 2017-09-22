Мингс: «Я случайно наступил на голову Ибрагимовича»

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингс вспоминал об эпизоде с нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем в прошлом сезоне. Напомним, игрок обороны наступил шведу на голову, за что получил пятиматчевую дисквалификацию.

«Это была случайность. На самом деле я прыгнул, слегка столкнулся с Уэйном Руни в воздухе и все время смотрел на мяч. Я ни в коем случае не хотел наступать на его голову намеренно. Я с презрением отношусь к тем, кто считает иначе, будто я специально стараюсь прыгать на чью-то голову, пока он лежит на земле.

Дисквалификация меня огорчила. Считаю, что я хорошо играл в том матче, но это оказалась моя последняя игра в сезоне», - отметил Мингс.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте