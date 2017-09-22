Хавбек «Вест Бромвича» рассчитывает, что Господь поможет «Селтику» обыграть «Рейнджерс»

Полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс МакКлин является поклонником «Селтика» и надеется, что его любимый клуб сможет одержать верх над «Рейнджерс» в грядущем шотландском дерби:
«Пожалуйста, Господи, если ты и можешь что-нибудь сделать для меня сегодня, то обеспечь „Селтику“ победу в матче с третьей командой чемпионата».
Отметим, что «Селтик» на внутренней арене не проигрывает уже 55 матчей кряду.
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- Не будть иди****ом.
- Не могу
- Не будть иди****ом.
- Не могу