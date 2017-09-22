Хавбек «Вест Бромвича» рассчитывает, что Господь поможет «Селтику» обыграть «Рейнджерс»

Полузащитник «Вест Бромвича» Джеймс МакКлин является поклонником «Селтика» и надеется, что его любимый клуб сможет одержать верх над «Рейнджерс» в грядущем шотландском дерби:

«Пожалуйста, Господи, если ты и можешь что-нибудь сделать для меня сегодня, то обеспечь „Селтику“ победу в матче с третьей командой чемпионата».

Отметим, что «Селтик» на внутренней арене не проигрывает уже 55 матчей кряду.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте