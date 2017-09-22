Виллиан: «Главное — оставаться счастливыми, играя в Лондоне, Манчестере или Мадриде»

Полузащитник «Челси» Виллиан уверен, что последние потери (в частности переходящий в «Атлетико» Диего Коста) не ослабили лондонский клуб:
"От нас ушли прекрасные игроки, и мы по ним скучаем, однако «Челси» всегда стремится приобретать талантливых футболистов. Думаю, что новички достойны здесь играть, наш состав по-прежнему силен. Надо бороться до самого конца сезона.
Конечно, всегда неприятно терять игроков подобным образом, но у нас и так отличные игроки. Главное — оставаться счастливыми, играя здесь, в Манчестере или Мадриде.
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А, может, наоборот - Конте взял на себя большую ответственность.
А, может, наоборот - Конте взял на себя большую ответственность.