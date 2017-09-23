Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом». Напомним, что поединок обслужит бригада судей под руководством Романа Галимова.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачев, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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