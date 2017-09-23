Классон: «Во втором тайме „Краснодар“ играл лучше „Зенита“»

Нападающий «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2).

«Это была очень тяжелая игра для нас. Многое не получалось. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было „Зениту“ достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат.

Если посмотреть целиком матч, то результат заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда», - сказал Классон.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте