Классон: «Во втором тайме „Краснодар“ играл лучше „Зенита“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
19:00 Матч завершен Байер 3:0 Гамбург
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
21:45 88’ Реал Сосьедад 2:3 Валенсия
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
13:30 Матч завершен Сампдория 2:0 Милан
16:00 Матч завершен Верона 0:3 Лацио
16:00 Матч завершен Интер 1:0 Дженоа
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
14:00 Матч завершен Урал 3:1 Тосно
16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Локомотив М
16:30 Матч завершен Уфа 1:0 Арсенал Т
19:00 Матч завершен Краснодар 0:2 Зенит
Россия. ФНЛ 2017/2018, 15 тур
13:00 Матч завершен Енисей 1:0 Крылья Советов
14:00 Матч завершен Ротор 2:1 Кубань
17:00 Матч завершен Зенит-2 2:1 Олимпиец
18:00 Матч завершен Балтика 2:1 Томь
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
22:00 73’ Марсель 2:0 Тулуза
  • Главные новости
  • Все новости
20:52
«Зенит» увозит три очка из Краснодара268
18:22
«Локомотив» на последних секундах вырвал победу у «Ростова»175
18:19
«Уфа» одержала минимальную победу над «Арсеналом»10
15:50
«Урал» переиграл «Тосно»56
15:26
«Сампдория» нанесла поражение «Милану»60
23:28
Гранквист: «Играли против классной команды, поэтому результат такой»0
23:26
«Милану» интересен Кавани0
23:15
Бубнов считает, что Манчини переиграл Шалимова тактически4
23:09
Ловчев: «„Краснодар“ играет очень медленно, в какой-то ветеранский футбол»8
23:00
Шишкин: «Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Это наша беда»3
22:47
Булатов: «ЦСКА может побороться за победу в матче с „Манчестер Юнайтед“»13
22:46
В Уругвае отменили матчи чемпионата из-за забастовки судей4
22:34
Срне грозит дисквалификация на год или два из-за допинга2
22:32
Крицюк: «В матче с „Зенитом“ было важно, кто первым забьет мяч»3
22:26
Лунев: «Получилось два разных тайма»5
22:26
Венгер: «С Гиббсом мне было больнее расставаться, чем с Окслейд-Чемберленом»5
22:18
Кузяев: «Результат закономерен»2
22:16
Манчини: «„Зенит“ доминировал большую часть матча»3
22:09
Ерохин: «Самое главное, что „Зенит“ победил»3
22:06
Месси посоветовал Алькасеру покинуть «Барселону»26
22:03
В сети появились фотографии формы сборной Италии на ЧМ-20187
21:53
Шалимов: «„Зенит“ - один из фаворитов чемпионской гонки»8
21:44
Фанаты «Зенита» подожгли сидения на стадионе «Краснодара»63
21:36
СМИ: Милик снова повредил крестообразные связки и пропустит до полугода9
21:27
Шалимов: «„Краснодару“ нужно что-то делать с пропущенными голами после стандартов»16

Классон: «Во втором тайме „Краснодар“ играл лучше „Зенита“»

сегодня, 22:14
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2).

«Это была очень тяжелая игра для нас. Многое не получалось. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было „Зениту“ достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушёл. Поэтому такой результат.

Если посмотреть целиком матч, то результат заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда», - сказал Классон.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ната Спартачиха
сегодня в 23:07
    ЭJlvIS
    сегодня в 22:59
    Слова в пользу бедных. Результат в футболе главнее . Жаль, конечно, что проиграли.
    killerman77
    сегодня в 22:57
    да не были вы лучше во втором тайме. зеня мог ещё пару забить, а вы 0.5. меняйте шалимова на тренера, однако...
    Ironyfan
    сегодня в 22:51
    Краснодар играл так, как ему позволял Зенит. И в первом и во втором таймах.
    starche
    сегодня в 22:35
    Витёк, у Зенита серьёзный матч в четверг, "шурупить" надо!
    sir-5
    сегодня в 22:19
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100