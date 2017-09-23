Фанаты «Зенита» подожгли сидения на стадионе «Краснодара»

Неприятный инцидент случился во время матча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит» (0:2).

Во время первого тайма питерские фанаты зажгли файеры и несколько «дымовух». Синим дымом заволокло весь сектор.

«Они были недовольны, что часть болельщиков не пустили на стадион. Болельщики свернули свои фанатские флаги, поднялись со своих мест, подожгли несколько сидений и направились к выходу. Уже через минуту на сектор рванули дежурившие пожарные и стали тушить огонь», — сообщает очевидец происшествия Варвара.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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