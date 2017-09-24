Артур Нигматуллин: «После дисквалификации больше вообще не пью таблетки»

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин, который в свое время был дисквалифицирован за допинг, заявил, что после того случая перешел на лечение народными методами:

«Что могу посоветовать с позиции своего опыта? Быть внимательнее, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка — я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.

Мучаю ли клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде? Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки. Лечусь народными методами».

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