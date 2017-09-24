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Сергей Андреев: «„Спартак“ сам себя отсекает от претендентов на медали»

сегодня, 08:47

Экс-нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что «Спартак» - действующий чемпион России, в текущем сезоне останется без медалей:

«Назову ли первую тройку чемпионата России? Понятно, что „Зенит“ первый. А дальше… Не исключаю, что ЦСКА и „Локомотив“.

Я отсек „Спартак“ даже от претендентов на медали? Они сами себя отсекают. Я не знаю, что творится с „красно-белыми“. Но нельзя же так играть с „Анжи“! Радуйтесь, что вообще одно очко завоевали. „Спартак“ слишком многое упустил…» 

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 10:03
Им не до мелочей, финал ЛЧ в планах...
вячеслав остапенко
сегодня в 09:47
У меня есть надежда что Спартак должен попасть в тройку чемпионата России
obana777 ответил cska plus
сегодня в 09:39
cska plus:
В былые времена, федун лесорубом бы был 6-го разряда.
В былые времена Гинер с зоны не вылезал бы, рукавицы шил бы для рабочих страны.
Василий 50
сегодня в 09:38
"Спартак" отсек Федун.
cska plus ответил obana777
сегодня в 09:37
obana777:
Вам ли, коням, говорить про жуликов? И как язык поворачивается ляпнуть такое. Наверное Гинер нервно засмеялся.
В былые времена, федун лесорубом бы был 6-го разряда.
Ната Спартачиха
сегодня в 09:35
Отсекатели нашлись! Спартак еще вам всем покажет!
У нас просто не большой спад!
Вперед, Спартак!
cska plus ответил Colonist
сегодня в 09:34
Colonist:
А пять серебряных и бронзовая не в счёт?:)
Нет конечно.
obana777 ответил cska plus
сегодня в 09:30
cska plus:
За последние 17 лет, вернее с момента прихода жулика федуна, спартак никогда не претендовал на медали, юбилей Симоняна не в счёт.
Вам ли, коням, говорить про жуликов? И как язык поворачивается ляпнуть такое. Наверное Гинер нервно засмеялся.
Colonist ответил cska plus
сегодня в 09:29
А пять серебряных и бронзовая не в счёт?:)
sir-5
сегодня в 09:17
Амен.
нечитайло
сегодня в 09:10
Нет это анжи виноваты😁
cska.78
сегодня в 09:08
Слабый клуб спартак!
Petergoff
сегодня в 09:07
- А впереди игры в ЛЧ. Как в сказке-Чем дальше,тем страшнее.
kastites
сегодня в 09:06
В ФНЛ готовятся
ДАША Д
сегодня в 09:00
От чемпионства пожалуй отсекает, а за медали еще спокойно побороться можно.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Даже понимающие в футболе люди уже признают, что чемпион не только уже ЭКС, но и не призёр.
Настолько всё плохо...
cska plus
сегодня в 08:55
За последние 17 лет, вернее с момента прихода жулика федуна, спартак никогда не претендовал на медали, юбилей Симоняна не в счёт.
drug01
сегодня в 08:54
Он еще догонит!
tuman960
сегодня в 08:52
Спартак сам себя отсёк от российского футбола уже давно!!!
Байкал Иркутск
сегодня в 08:51
Да, жалкое зрелище!
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