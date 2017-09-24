Сергей Андреев: «„Спартак“ сам себя отсекает от претендентов на медали»

Экс-нападающий сборной СССР Сергей Андреев считает, что «Спартак» - действующий чемпион России, в текущем сезоне останется без медалей:

«Назову ли первую тройку чемпионата России? Понятно, что „Зенит“ первый. А дальше… Не исключаю, что ЦСКА и „Локомотив“.

Я отсек „Спартак“ даже от претендентов на медали? Они сами себя отсекают. Я не знаю, что творится с „красно-белыми“. Но нельзя же так играть с „Анжи“! Радуйтесь, что вообще одно очко завоевали. „Спартак“ слишком многое упустил…»

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