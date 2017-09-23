Гранквист: «Играли против классной команды, поэтому результат такой»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2).

«Мы играли против классной команды с классным тренером, поэтому результат такой. До первого забитого гола игра была равной, но потом нам стало тяжелее, и мы начали совершать еще больше ошибок. С другой стороны, проиграв сегодня, не стоит забивать этим голову завтра. Надо готовиться и подойти к следующей игре в хорошем состоянии», - сказал Гранквист.

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