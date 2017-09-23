Ловчев: «„Краснодар“ играет очень медленно, в какой-то ветеранский футбол»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев проанализировал матч 11-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит» (0:2).

«„Зенит“ еще раз показал, что по игре он сильнее всех в нашем чемпионате. Я уже пару туров назад давал прогноз, что „Зенит“ выиграет титул. И от своего прогноза не отказываюсь.

Питерцы забили два гола достаточно быстро, забили со стандартов. Отличились оба бывших игрока „Ростова“. А затем спокойно контролировали игру и не дали сопернику ничего создать. „Краснодар“ играл очень медленно, я бы сказал, что хозяева играли в какой-то ветеранский футбол.

Единственное, меня расстроили Смолов и Кокорин. Думал, они будут рвать и метать, будут стараться показать все, что могут. Устроят некое соревнование друг с другом, но Смолова вообще не было видно, а Кокорина Манчини поставил не на его позицию – на край. Потому что в центре играл Дзюба».

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