Бубнов считает, что Манчини переиграл Шалимова тактически

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча 11-го тура Премьер-Лиги «Краснодар» - «Зенит» (0:2).

«„Зенит“ добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счет этого удалось отсечь от остальной команды Федора Смолова, и привычные комбинации „Краснодара“ совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в „Урале“ неоднократно забил и со „стандартов“, и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва „Зенит“ закрылся и стал играть по счету, спокойно доведя дело до конца.

Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. „Зенит“ выглядел свежо и мобильно, не позволив „Краснодару“ сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше».

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