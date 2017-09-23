Шишкин: «Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Это наша беда»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2).
«Мы пропустили со стандарта и почти сразу 2-й гол. Нельзя сказать, что голы необязательные. Пытались сразу отыграться, но „Зенит“ сел пониже в оборону, тяжело было взломать. Старались исправить ситуацию. Со стандартов мы не первый раз пропускаем. Можно сказать, что это наша беда. Во втором голе не разобрались с игроками при быстрой атаке. Наши ошибки, от которых всё время страдаем», - сказал Шишкин.
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я точно тот матч смотрел?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013131.shtml
я точно тот матч смотрел?